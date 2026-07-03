مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي والمحيط الهادئ يختتم زيارة رسمية إلى غويانا

أبوظبي في 3 يوليو/ وام / اختتم وفد دولة الإمارات، برئاسة السيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي ودول الباسيفيك، زيارة رسمية إلى جمهورية غويانا التعاونية، أجرى خلالها عددا من اللقاءات والمباحثات تناولت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الزيارة، التقى الوفد بفخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، ومعالي هيو هيلتون تود، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي ذو الفقار علي، وزير الخدمة العامة.

وتناولت اللقاءات بحث عدد من المواضيع، تضمنت التحول الرقمي، وتحديث الأنظمة الجمركية، والإدارة الذكية للمنافذ الحدودية، والأنظمة البيومترية، ومنصات الحكومة الرقمية المتكاملة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما جرى خلال الزيارة إجراء مباحثات حول عدد من المبادرات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التعاون متعدد الأطراف.