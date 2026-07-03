مفوضية كشافة الشارقة تحتفي بإنجازات 11 عاماً لفرقة "شباب التحدي"

الشارقة في 3 يوليو/ وام / احتفت مفوضية كشافة الشارقة، بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بمسيرة أحد عشر عاماً من إنجازات فرقة كشافة "شباب التحدي" التابعة لفرع مركز الذيد.

جاء ذلك خلال حفل ختام العام الكشفي السنوي الذي أقيم بحضور سعادة اللواء عبد الله سعيد السويدي، نائب رئيس مفوضية كشافة الشارقة والمشرف العام على الأنشطة، وناصر عبيد الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، المفوض الدولي، رئيس مفوضية كشافة الشارقة، وبمشاركة عبدالمنعم الدويري، مدير فرع مركز الذيد بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والقائدة إيمان القايدي، قائدة فرقة "شباب التحدي"، وعدد من القيادات الكشفية والمنتسبين.

وأكدت مفوضية كشافة الشارقة أن الشراكة مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تمثل نموذجاً للتعاون المؤسسي في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إشراكهم في البرامج والأنشطة الكشفية بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز اندماجهم المجتمعي وترسيخ قيم المسؤولية والعمل التطوعي.

وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي استعرض أبرز محطات فرقة "شباب التحدي" منذ تأسيسها قبل أحد عشر عاماً، وما حققته من إنجازات ومشاركات كشفية على المستويين المحلي والوطني.

وأعربت القائدة إيمان القايدي عن تقديرها لمفوضية كشافة الشارقة على دعمها المتواصل للفرقة، مؤكدة أن هذا الدعم أسهم في استمرارية برامجها وتوسيع مشاركاتها وتحقيق أهدافها التربوية والمجتمعية.

وفي ختام الحفل، كرمت المفوضية عدداً من الداعمين والمشرفين وقادة الفرقة تقديراً لجهودهم في دعم مسيرة "شباب التحدي" وإنجاح برامجها.