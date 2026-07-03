"مجموعة ألِف" تطلق المبادرة الفنية "خيوط التواصل"

الشارقة في 3 يوليو/ وام / أطلقت "مجموعة ألِف" إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة مبادرة فنية مجتمعية جديدة تحت عنوان "خيوط التواصل" تهدف إلى إلهام الحوار والاحتفاء بالإبداع وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع.

وفي إطار هذه المبادرة وجهت المجموعة دعوة مفتوحة للفنانين من دولة الإمارات والمنطقة للمشاركة بأعمالهم الفنية ضمن معرض فني مُنتقى يُقام في "الممشى" وجهة الشارقة الرائدة للحياة العصرية.

وبصفته أول مجتمع متكامل قابل للمشي بالكامل في إمارة الشارقة يواصل "الممشى" تطوير تجاربه المتنوعة من خلال استقطاب المبادرات الثقافية والفنية التي تثري الحياة المجتمعية وتعزز التفاعل بين الأفراد ومن خلال مبادرة "خيوط التواصل" يتيح "الممشى" للفنانين فرصة مشاركة إبداعاتهم مع السكان والزوار بما يعزز مكانته كوجهة تجمع بين الفن والإنسان والمكان في تجربة متكاملة.

وترحب المبادرة بالفنانين الناشئين والمحترفين على حد سواء وتشمل مختلف مجالات الفنون البصرية بما فيها الأعمال النحتية والتركيبية وتدعو المبادرة المشاركين إلى استكشاف الروابط التي تجمع بين الأفراد والثقافات والمجتمعات والتجارب الإنسانية المختلفة من خلال أعمال فنية تسهم في صياغة سردية جماعية تعكس التنوع والحيوية التي تميز المشهد الثقافي المعاصر.

وتنسجم المبادرة مع رؤية "مجموعة ألِف" في تطوير وجهات متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للسكن والتجزئة لتصبح منصات تحتضن الثقافة والإبداع والتفاعل المجتمعي كما تسهم في تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي رائد للفنون والثقافة من خلال توفير فرص جديدة للفنانين لعرض أعمالهم في بيئة عامة تتيح الوصول إلى شريحة واسعة ومتنوعة من الجمهور.