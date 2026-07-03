"اللوفر أبوظبي" يطلق جولة صيفية خاصة لاستكشاف أحدث الأعمال الفنية والمقتنيات

أبوظبي في 3 يوليو/ وام / يقدم متحف اللوفر- أبوظبي خلال موسم الصيف جولة إرشادية خاصة بعنوان "أبرز المقتنيات والمكتشفات الجديدة"، تتيح للزوار استكشاف أحدث الأعمال الفنية والمقتنيات التي انضمت إلى مجموعة المتحف خلال العام الحالي، في تجربة تمتد 45 دقيقة عبر الأجنحة الأربعة للمتحف.

وتسلط الجولة الضوء على مجموعة مختارة من الأعمال الفنية المعروضة حديثاً، بما يعكس النمو المتواصل لمجموعة المتحف والتزامه بتقديم روايات فنية وثقافية متنوعة تربط بين الحضارات والثقافات عبر العصور.

ومن أبرز محطات الجولة لوحة "انتصار داود"، وهي عمل فني استثنائي يعود إلى القرن السابع عشر، يتكون من ألواح من الجلد المزخرف والجلد المذهب، إلى جانب التمثال الجنائزي "كوتا-أوبامبا" من الغابون، الذي يُعد من القطع النادرة المرتبطة بتقاليد الأسلاف والممارسات الشعائرية.

كما تضم الجولة نقشاً رومانياً يعكس فن البورتريه الإمبراطوري، ومصباح مسجد مملوكياً يجسد المكانة الرمزية للنور في الثقافة الإسلامية، ويبرز جماليات الفن الإسلامي ووظائفه الروحية.

وتشمل الجولة كذلك أعمالاً فنية مُعارة من مؤسسات إقليمية ودولية، من بينها جرة من حضارة دلمون المبكرة من مملكة البحرين، تقدم لمحة عن شبكات التجارة والطقوس والشعائر في منطقة الخليج قديماً، إضافة إلى تمثال من العصر الحجري الحديث من أوروبا الغربية ينتمي إلى فئة الشواخص الحجرية "المنهير"، ويعكس البدايات الأولى لتجسيد الشكل الإنساني.

وتأخذ الجولة الزوار في رحلة تمتد من حضارات الخليج العربي القديمة إلى الفنون الكلاسيكية والحديثة والمعاصرة من مختلف أنحاء العالم، لتبرز تطور التعبير الفني عبر الأزمنة، وتكشف عن الموضوعات الإنسانية المشتركة التي جمعت بين الثقافات والحضارات المختلفة، في إطار رسالة متحف اللوفر أبوظبي الرامية إلى تعزيز الحوار الثقافي وإبراز التراث الإنساني المشترك.