"فرجان دبي" تطلق النسخة الثالثة من حملة "ثلاجة الفريج"

دبي في 3 يوليو/ وام / أطلقت مؤسسة "فرجان دبي" بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام.. النسخة الثالثة من الحملة المجتمعية الإنسانية "ثلاجة الفريج"، التي تسعى إلى توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مثل الجفاف والإجهاد الحراري، وبما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والتراحم في مجتمع دبي.

وتستهدف الحملة المجتمعية الإنسانية، التي تستمر حتى 3 سبتمبر 2026، عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، في مختلف مناطق دبي، بما يجسد رسوخ ثقافة الخير في مجتمع الإمارات، وقيم التكافل والتعاضد بين أفراده، وتقديرهم الكبير لكل من يقوم بواجبه على أكمل وجه، في مختلف الظروف.

ويمثل الدعم المقدم من مؤسسة "سقيا الإمارات" وبنك الإمارات للطعام، عاملاً رئيسياً في تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة لحملة "ثلاجة الفريج"، وتمكينها من الوصول إلى الشريحة المستهدفة في أماكن عملها، حيث تضطلع مؤسسة "سقيا الإمارات" بتوفير كميات كبيرة من عبوات المياه الباردة لتوزيعها على العمال، فيما يدعم بنك الإمارات للطعام الحملة من خلال إتاحة مستودعاته الحديثة لحفظ المياه والعصائر والمثلجات، وتخصيص مركبات توزيع مبردة من أجل إيصالها بطريقة سريعة وآمنة إلى العمال في مواقعهم، كما يدعم الحملة عبر مشاركة متطوعيه في عمليات التوزيع الميداني في مختلف مناطق دبي.

وأكد إبراهيم البلوشي مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أن حملة "ثلاجة الفريج" تحمل رسائل إنسانية نبيلة، تعبر عن القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات، وفي مقدمتها البذل والتراحم والمبادرة إلى مساعدة الآخرين، مشيراً إلى أن الدعم المقدم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، يأتي في سياق التزام مؤسسة المبادرات بتسخير خبراتها وإمكاناتها لمساندة الجهود والمشاريع الإنسانية التي تستهدف خدمة المجتمع بفئاته كافة.

وقال: تعبر هذه الحملة عن مسؤولية، وإحساس عميق تجاه شريحة العمال، الذين يؤدون واجبهم بأمانة وإخلاص وسط درجات حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف، ولا شك في أن الحرص على صحتهم وسلامتهم، يأتي في صميم أهداف الحملة، وهو ما يتماشى مع رؤية "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في أولوية الاهتمام بالإنسان، وحشد الجهود لإنجاح مختلف الحملات المجتمعية الإنسانية.

من جانبها، قالت علياء الشملان مديرة مؤسسة "فرجان دبي": تأتي النسخة الثالثة من "ثلاجة الفريج" امتداداً للنجاحات التي سجلتها الحملة خلال العامين الماضيين، حيث استطاعت الحملة تحقيق مستهدفاتها بكفاءة عالية من خلال الدعم الذي حظيت به، وتكامل الأدوار بين "فرجان دبي" وشركاء الحملة الذين لعبوا دوراً أساسياً في وصولها إلى العمال في مناطق دبي كافة.

وأضافت: يمثل العمال ركناً رئيسياً في ازدهار ورفاه مجتمعنا، ويستحقون منا كل شكر وتقدير، واهتمام براحتهم وصحتهم، ونثق بأن هذه الحملة ستواصل زخمها بناء على ما شهدناه خلال النسختين الماضيتين، حيث جسّد أفراد المجتمع والمؤسسات المشاركة أروع صور العطاء والتكافل، وأسهموا بجهودهم في إيصال المياه الباردة والعصائر والمثلجات إلى آلاف العمال في مختلف مناطق دبي، بما يعكس قيم التضامن والتراحم التي يتميز بها مجتمعنا.

وتنفذ "فرجان دبي" النسخة الثالثة من الحملة من خلال تسيير مركبات حديثة ومبرّدة تجوب مختلف مناطق دبي لتوزيع المياه والعصائر والمثلجات على العمال، بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد ممكن منهم، والتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

ويضطلع شركاء الحملة بدور محوري في نجاح الحملة من خلال توفير الموارد المطلوبة والدعم اللوجستي، كما يساهم المتطوعون الذين تستقطبهم الحملة في تحقيق مستهدفاتها، من خلال مشاركتهم الفعالة في عمليات التوزيع وتسهيل وصول مواد الحملة إلى الفئة المستهدفة.

وتستكمل النسخة الثالثة من "ثلاجة الفريج"، النجاحات التي سجلتها الحملة خلال العامين الماضيين، حيث وزعت الحملة في نسختها الثانية مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في مختلف مناطق إمارة دبي.

وشهدت النسخة الثانية في صيف 2025، تفاعلاً واسعاً من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، حيث شاركت أكثر من 15 جهة في دعم أهدافها، من خلال مشاركة مسؤوليها وموظفيها في توزيع المياه والمشروبات الباردة على العمال في مواقع عملهم، إلى جانب توفير مستلزمات نجاحها.

كما استقطبت النسخة الثانية من الحملة، 250 متطوعاً من مختلف شرائح المجتمع الذين عملوا على تغطية عشرات المواقع الحيوية بشكل يومي، لضمان وصول المياه والمشروبات الباردة إلى العمال.

واستطاعت الحملة في نسختها الأولى التي نُظمت في صيف 2024، توزيع مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي.

يذكر أن "فرجان دبي" تعد مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.