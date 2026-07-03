"صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي" يستعرض خطط التطوير والاستدامة

الشارقة في 3 يوليو/ وام / ترأس الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة الذي اطلع على التقارير المالية وسير الأداء المؤسسي وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واستعراض المجلس الخطط الإستراتيجية والمبادرات المستقبلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي وترسيخ استدامتها بما يواكب توجهات إمارة الشارقة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار والرفاه للمجتمع.

وأكد سعادة محمد عبيد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن الصندوق يواصل العمل وفق رؤية إستراتيجية تستلهم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والهادفة إلى توفير أفضل مستويات الحماية الاجتماعية للمواطنين وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأوضح أن الصندوق مستمر في تطوير خدماته وبرامجه التأمينية وتعزيز الاستدامة المالية والتأمينية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين بما يسهم في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق تطلعات إمارة الشارقة في توفير حياة كريمة ومستقرة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالنتائج التي حققها الصندوق خلال الفترة الماضية وبجهوده المتواصلة في تطوير الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين بما يسهم في إسعاد مواطني الإمارة والحفاظ على حقوقهم التأمينية وتقديم خدمات تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في الجودة والدقة والسرعة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية وسعادة مريم ماجد الشامسي رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية وسعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل رئيس دائرة الشؤون الإسلامية وسعادة علي حسين المزروع مدير عام دائرة الرقابة المالية وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية وسعادة محمد عبيد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.