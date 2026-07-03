النمسا ترحب بالاتفاق الاطاري بين إسرائيل ولبنان

فيينا في 3 يوليو/ وام / رحّبت بيآتا ماينل-رايزنجر وزيرة الخارجية النمساوية، بالاتفاق الاطاري بين إسرائيل ولبنان، مشددّة على أهمية الإسراع في التنفيذ، وضمان استقرار وقف إطلاق النار على المدى الطويل.

وأكدت الوزيرة ماينل-رايزنجر دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اللبنانية في جهودها لتعزيز احتكار الدولة لاستخدام القوة واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه حزب الله.

وثمّنت وزيرة الخارجية النمساوية دور الحوار والدبلوماسية، واعتبرتهما السبيل الأمثل للمضي قدماً في حل النزاعات، لاسيما الحالات التي وصلت إلى طريق مسدود لفترة طويلة، كما أكدت ضرورة الحفاظ على وجود الأمم المتحدة في لبنان حتى بعد انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل"، بما يسهم في تحقيق استقرار مستدام بالمنطقة.

وربطت الوزيرة بين استقرار الشرق الأوسط وأمن أوروبا والنمسا، وقالت : كل خطوة نحو الاستقرار في الشرق الأوسط تزيد من الأمن لشعوب المنطقة وكذلك لأوروبا والنمسا.