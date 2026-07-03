"مكتبات الشارقة" تنظم فعاليات ثقافية واجتماعية احتفاء بعام الأسرة

الشارقة في 3 يوليو/ وام / تنظم مكتبات الشارقة العامة احتفاء بـ"عام الأسرة 2026" في مختلف مكتباتها ومدن إمارة الشارقة 22 فعالية ثقافية ومجتمعية خلال يوليو الحالي بهدف تعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع من خلال القراءة والمعرفة والعلوم والفنون والتراث.

ويتوزع برنامج مكتبات الشارقة لشهر يوليو على مكتبات الشارقة والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن ووادي الحلو إلى جانب عدد من الوجهات مؤكداً دور المكتبات بوصفها فضاءات مجتمعية تجمع أفراد الأسرة حول المعرفة من خلال أنشطة تفاعلية تتيح للمشاركين التعلم والتجربة والتعبير عن أفكارهم بمشاركة عدد من الجهات الثقافية والمجتمعية والرياضية.

وفي 7 يوليو تنظم مكتبة الذيد العامة فعالية "كلمات تصنع مستقبلي" لاستكشاف أثر الكلمات في تشكيل التفكير واتخاذ القرارات ورشة "علم يحمي كوكبنا " في مكتبة وادي الحلو لإطلاع الأطفال على دور العلوم والتكنولوجيا في حماية البيئة وتشجعهم على التفكير في حلول مبتكرة للتحديات البيئية.

وفي 9 يوليو تستضيف مكتبة الشارقة فعالية توقيع كتاب "عروس البطين" للكاتبة هند راشد البلوشي وفي مكتبة دبا الحصن البرنامج تعقد جلسة "الإنترنت وحكاية الجدة" لتسليط الضوء على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا مع الحفاظ على التراث والروابط الأسرية.

وتنظم مكتبة الذيد العامة في 12 يوليو فعالية "المكتبة نابضة بالحياة" كما تنظم مكتبة خورفكان العامة بالتعاون مع مركز "خطوة بخطوة" فعالية "لوحة أسرتي".

وفي 13 يوليو تقيم مكتبة وادي الحلو فعالية خارجية للأطفال بعنوان "تراثنا يحكي" و ذلك ضمن فعاليات "عام الأسرة 2026" وتضم أركاناً للحكايات الشعبية والزخارف الإماراتية وإعداد بعض الأطعمة التقليدية بهدف تعريف الأطفال واليافعين بالعادات المحلية.

وفي إطار الاحتفاء بعام الأسرة تقدم مكتبة كلباء العامة برنامج "الأسرة قلب المعرفة" في 14 يوليو في مؤسسة ربع قرن الى جانب ورشة "سر عبقرية أينشتاين" لتنمية الفضول والتفكير الإبداعي والعمل الجماعي في مكتبة الشارقة.

وفي 15 يوليو تنظم مكتبة خورفكان العامة فعالية تراثية بعنوان "بودكاست ذاكرتهم" بمشاركة الباحثة في التراث والتاريخ الإسلامي آمنة صابر الظنحاني وبالتعاون مع البيت التراثي في خورفكان للتعريف بطرق صناعة الكتاب والحبر وأدوات الكتابة المستخدمة قديماً وفي اليوم ذاته تقدم مكتبة الشارقة فعالية خارجية للجمهور العام بعنوان "جسور التواصل" وتتضمن ألعاباً جماعية وتحديات تعاونية وورشاً فنية تعزز قيم الصداقة والتعاطف والعمل المشترك.

وفي 16 يوليو تستضيف مكتبة خورفكان العامة الكاتبة زهرة خالد النقبي في فعالية "من القصة إلى المطبخ" وتنظم مكتبة وادي الحلو جلسة "لأننا نستحق الطمأنينة" لمناقشة كتاب "صندوق الدعم" للكاتبة رباب الطاهري وما يطرحه من أفكار حول مواجهة الخوف والصراعات الداخلية المرتبطة بالعالم الافتراضي.

وفي 19 يوليو تقام في مكتبة الشارقة ورشة "بطل رقعة الشطرنج" احتفاءً باليوم العالمي للشطرنج وتتضمن مباريات ودية وتحديات ذهنية تساعد اليافعين على تنمية التفكير الإستراتيجي والتركيز وحل المشكلات واتخاذ القرارات كما تنظم مكتبة دبا الحصن فعالية عائلية بعنوان "الإيقاع والكسور" تربط بين مفاهيم الكسور والإيقاع الموسيقي من خلال استخدام الآلات الإيقاعية والأنشطة الحركية.

وتنظم مكتبة الذيد العامة في 20 يوليو فعالية خارجية بعنوان "تحدي الحركات الذكية" تجمع خلالها بين الألعاب الحركية والتحديات الذهنية لتنمية التركيز والتفكير المنطقي وسرعة البديهة.

وتقام في 21 يوليو فعالية "حين تتحدث الأدلة" تنظمها مكتبة خورفكان العامة بالتعاون مع إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية في شرطة الشارقة مصطحبة المشاركين في تجربة تفاعلية للتعرف على أساسيات التحقيق الجنائي وجمع الأدلة وتحليل البصمات والأدلة الحيوية.

وتقدم الفنانة التشكيلية ميرنا حاطوم في مكتبة كلباء العامة ورشة "لوحة خلف القماش" يوم 26 يوليو تتيح للأطفال تجربة توظيف القماش في بناء العمل الفني كما تقدم مكتبة وادي الحلو باللغة الإنجليزية ورشة فنية بعنوان "صخور مستدامة" لتحويل الصخور إلى أعمال فنية مستدامة تُعرض في واجهة المكتبة ضمن معرض جماعي.

وتنظم مكتبة دبا الحصن فعالية "طعامك طاقتك" في 28 يوليو لتعريف اليافعين بأساسيات التغذية المتوازنة والتمييز بين الأغذية الصحية وغير الصحية وتدريبهم على تصميم طبق صحي متكامل وتستضيف مكتبة كلباء العامة في 30 يوليو جلسة حول كتاب "أسرع من الضوء " لاستعراض رحلة الإنسان من التشتت إلى الوضوح ودور الوعي في إعادة النظر إلى الواقع واتخاذ القرارات.

وكانت مكتبة كلباء العامة قد افتتحت في الأول من يوليو برنامج اليافعين بفعالية "قبضة الظلام" بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية ومركز ناشئة كلباء حيث تعرّف الفعالية المشاركين على أساسيات الفنون القتالية من خلال تجربة مستوحاة من عالم الكونغ فو تركز على الانضباط والثقة بالنفس والتحكم في الخوف واستخدام القوة بصورة إيجابية.