3 مواجهات قوية غدا ترسم ملامح الأدوار الأقصائية في مونديال 2026

دبي في 3 يوليو/ وام / تدخل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مرحلة أكثر حسماً غداً، بإقامة مباراتين في ختام منافسات دور الـ32، تجمع الأولى منتخب الأرجنتين مع منتخب الرأس الأخضر، والثانية منتخب كولومبيا مع منتخب غانا، فيما تنطلق منافسات دور الـ16 بمواجهة مرتقبة تجمع المنتخب المغربي مع نظيره الكندي، ضمن النسخة الأولى من المونديال التي تقام بمشاركة 48 منتخباً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويستهل منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، مشواره في الأدوار الإقصائية بمواجهة قوية أمام منتخب الرأس الأخضر على استاد هارد روك في ميامي، في أول لقاء يجمع المنتخبين، بينما يطمح المنتخب الأفريقي إلى مواصلة ظهوره التاريخي في أول مشاركة له بكأس العالم.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تصدر المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، إثر فوزه على الجزائر (3-0)، والنمسا (2-0)، والأردن (3-1)، مسجلاً ثمانية أهداف مقابل هدف واحد، ليؤكد جاهزيته للدفاع عن لقبه.

وفي المقابل، واصل منتخب الرأس الأخضر كتابة صفحة تاريخية في ظهوره الأول بالمونديال، بعدما أصبح الوحيد بين المنتخبات الأربعة المشاركة للمرة الأولى الذي بلغ الأدوار الإقصائية، عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات أمام إسبانيا وأوروغواي والسعودية، ليؤكد صلابته الدفاعية وقدرته على مجاراة منتخبات كبيرة.

ويتصدر قائد الأرجنتين، ليونيل ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، قائمة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف، بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفاً في تاريخ نهائيات كأس العالم، معززاً رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ البطولة، كما واصل التسجيل للمباراة السابعة على التوالي في المونديال.

ويقود ميسي تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني إلى جانب لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز، فيما تبدو صفوف المنتخب شبه مكتملة رغم الإصابة الطفيفة التي تعرض لها المدافع كريستيان روميرو.

وتبرز الفوارق الفنية بين المنتخبين، إذ يحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وتبلغ قيمته السوقية 807.5 ملابين يورو، مقابل المركز الـ64 لمنتخب الرأس الأخضر، الذي تبلغ قيمته السوقية 54.5 مليون يورو.

ويعتمد منتخب الرأس الأخضر على التنظيم الدفاعي والانطلاق بالهجمات المرتدة، فيما أكد لاعب الوسط ديروي دوارتي أن بلوغ الأدوار الإقصائية يمثل إنجازاً تاريخياً، مشيراً إلى أن مواجهة الأرجنتين تشكل فرصة جديدة لصناعة التاريخ.

وفي المباراة الثانية، يلتقي منتخبا كولومبيا وغانا على استاد “جيوديس بارك” في ناشفيل، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وسط أفضلية نسبية للمنتخب الكولومبي.

وتصدر المنتخب الكولومبي المجموعة الحادية عشرة برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على أوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتعادله مع البرتغال، بينما تأهل منتخب غانا بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية عشرة برصيد 4 نقاط، إثر تعادله مع إنجلترا، وفوزه على بنما، وخسارته أمام كرواتيا.

وتشير التصنيفات الدولية والقيمة السوقية إلى أفضلية نسبية للمنتخب الكولومبي، الذي يحتل المركز الحادي عشر عالمياً بقيمة سوقية تبلغ 302.35 ملايين يورو، مقابل المركز الـ65 لمنتخب غانا، الذي تبلغ قيمته السوقية 234.35 مليون يورو.

وتحمل المواجهة طابعاً خاصاً لمدرب غانا البرتغالي كارلوس كيروش، الذي سبق له تدريب المنتخب الكولومبي بين عامي 2019 و2020، ما يمنحه معرفة جيدة بمنافسه.

ويتطلع المنتخب الكولومبي إلى معادلة أفضل إنجاز له في كأس العالم، والمتمثل في بلوغ الدور ربع النهائي عام 2014، فيما يعول المدرب نيستور لورينزو على لويس دياز وجيمس رودريغيز ودانييل مونيوز لمواصلة المشوار.

وفي المقابل، يأمل المنتخب الغاني، بقيادة كيروش، في استثمار خبرته وروحه القتالية لتحقيق مفاجأة جديدة، رغم معاناته الهجومية خلال دور المجموعات، سعياً لتحقيق ثاني انتصار له في تاريخ الأدوار الإقصائية بعد إنجاز نسخة 2010.

وفي افتتاح منافسات دور الـ16، يلتقي المنتخبان المغربي والكندي على استاد هيوستن، في مواجهة يتطلع خلالها المنتخب المغربي إلى مواصلة مشواره نحو اللقب.

وبلغ المنتخب المغربي هذا الدور بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح 3-2 في أعقاب التعادل 1-1 في دور الـ32، بعدما أنهى دور المجموعات وصيفاً للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف خلف البرازيل.

أما المنتخب الكندي، فتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في دور الـ32، بعد إنهائه دور المجموعات وصيفاً للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

ويمتلك المنتخب المغربي أفضلية واضحة، إذ يحتل المركز السادس في تصنيف “فيفا”، مقابل المركز الثلاثين لكندا، فضلاً عن خبرته في الأدوار الإقصائية، بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم وذلك في نسخة 2022.

كما يستند المنتخب المغربي إلى سجل إيجابي أمام كندا، بعد فوزه عليها 2-1 في دور المجموعات بمونديال قطر، فيما يعول الجهاز الفني على نخبة من نجومه، يتقدمهم ياسين بونو، وأشرف حكيمي، وإبراهيم دياز.

وفي المقابل، يراهن المنتخب الكندي، بقيادة جيسي مارش، على سرعة التحول الهجومي، مع اقتراب عودة ألفونسو ديفيز من الإصابة، رغم استمرار غياب لاعب الوسط إسماعيل كوني، في محاولة لمواصلة أفضل مشاركة في تاريخ الكرة الكندية في نهائيات كأس العالم.