المفوضية الأوروبية تقترح خمسة مشاريع دفاعية كبرى بتمويل أولي 325 مليون يورو

بروكسل في 3 يوليو/ وام / اقترحت المفوضية الأوروبية في بروكسل خمس مشاريع دفاعية كبرى عابرة للحدود تفتح المجال أمام حصولها على تمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتشمل المشاريع المقترحة مشروعاً للطائرات المسيرة ومواجهة الطائرات المسيرة يضم 26 دولة من دول الاتحاد، والنرويج وأوكرانيا، ومشروعاً لمراقبة الجناح الشرقي يضم 13 دولة عضواً بالإضافة إلى النرويج وأوكرانيا.

كما تضم القائمة مشروعاً متكاملاً للدفاع البحري وقاع البحر، ومشروعاً للدفاع الجوي والصاروخي والتحذير المبكر، ومشروعاً دفاعياً قائماً على الفضاء.

ولكي تُسجل أي من هذه المبادرات كـ "مشروع دفاعي أوروبي ذو اهتمام مشترك" يجب أن يهدف إلى تعزيز الابتكار ومنافَسة قاعدة الصناعة الدفاعية الأوروبية مع تقليل التشرذم السوقي داخل القارة.

وفي إطار برنامج صناعة الدفاع الأوروبي، خُصّصت ميزانية أولية بقيمة 325 مليون يورو لتمويل هذه المشاريع، مع إمكان توفير تمويل إضافي مستقبلاً.

وتخضع المقترحات الآن لموافقة مجلس الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح رسمية وتبدأ مراحل التنفيذ أو فتحات الصرف المالي.

-سر-.