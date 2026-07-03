عمار بن حميد يحضر أفراح الشويهي والسويدي في عجمان

عجمان 3 يوليو/ وام / حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة ارحمه بن علي بن ارحمه الشويهي، بمنطقة الصفيا في عجمان، بمناسبة زفاف نجلها ناصر إلى كريمة عمر أحمد بن درويش السويدي.

وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية مكللة بالمودة والسعادة والاستقرار.

كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة "عجمان أوتو ديستركت"، الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية هانئة وسعيدة.