"مجمع الشارقة للابتكار" يطلق مبادرة لاستقطاب المستثمرين الصينيين في منتدى منظمة شنغهاي

تشينغداو في 3 يوليو/ وام / شارك مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في المنتدى الأول للصين ومنظمة شنغهاي للتعاون للتعاون العلمي والتكنولوجي والابتكار، الذي استضافته مدينة تشينغداو في جمهورية الصين الشعبية، حيث أعلن خلال الحدث عن إطلاق مبادرة استراتيجية تستهدف الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين الصينيين، تتيح لهم تأسيس شركاتهم في المنطقة الحرة التابعة للمجمع وإنجاز كافة إجراءات التأسيس وإصدار التراخيص عن بُعد عبر برنامج رقمي متكامل، مما يسهل انطلاق أعمالهم نحو أسواق دولة الإمارات والمنطقة، مع توفير إمكانية التوسع لاحقاً لتأسيس وجود فعلي داخل المجمع.

وأكد سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن هذه المشاركة تأتي امتداداً للعلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتعكس حرص المجمع المستمر على تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار.

وقال إن المجمع يواصل العمل على بناء شراكات استراتيجية مع منظومات الابتكار في آسيا، بهدف استقطاب الشركات والمواهب والاستثمارات النوعية إلى إمارة الشارقة، بما يسهم في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للابتكار واقتصاد المعرفة.

وسجل وفد المجمع حضوراً عالمياً بارزاً من خلال اختياره للمشاركة في عضوية لجنة التحكيم الدولية للدورة الخامسة من مسابقة شباب منظمة شنغهاي للتعاون للابتكار وريادة الأعمال، التي أقيمت على هامش المنتدى، وهو ما اعتبره سعادة حسين المحمودي تجسيداً واضحاً للثقة المتنامية التي يحظى بها المجمع على الساحة العالمية.

وتولت اللجنة مهام تقييم عشرين مشروعاً نهائياً مقدماً من الدول الأعضاء، مستندة في ذلك إلى معايير دقيقة شملت مستوى الابتكار، والتميز التقني، والجدوى التجارية، والأثر الاقتصادي والاجتماعي.

واستعرض الوفد أمام المشاركين في المنتدى منظومة الابتكار الشاملة التي يتبناها المجمع، مسلطاً الضوء على نموذج التعاون التكاملي بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين، والذي يهدف إلى تسريع آليات نقل التكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشاريع اقتصادية ملموسة، كما قدم الوفد شرحاً وافياً حول ما يوفره المجمع من بنية تحتية متطورة، ومختبرات بحثية متقدمة، ومراكز ابتكار، وبرامج متخصصة لدعم الشركات الناشئة.

وشكل المنتدى، الذي شهد مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وممثلين عن الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب جامعات ومراكز أبحاث وشركات تقنية ومستثمرين ورواد أعمال من الدول الأعضاء والدول الشريكة، منصة مثالية لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وتوسيع الشراكات الفاعلة وتشجيع الاستثمار في الصناعات المستقبلية.

وعقد وفد المجمع، على هامش فعاليات المنتدى، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات التقنية الصينية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات حيوية شملت الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والاستدامة، والتصنيع المتقدم، ونقل التكنولوجيا، فضلاً عن استكشاف فرص إطلاق مبادرات ومشاريع مستقبلية مشتركة.