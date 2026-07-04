الأرجنتين تهزم الرأس الأخضر و تتأهل لدور الـ 16 بمونديال 2026

ميامي في 4 يوليو/وام/ تأهل منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، إلى دور الـ 16 بعد فوزه على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2، في المباراة التي أُقيمت في ميامي ،فجر اليوم، و امتدت إلى الوقت الإضافي ،ضمن منافسات دور الـ32.

افتتح منتخب الأرجنتين التسجيل عبر ليونيل ميسي في الدقيقة 29، قبل أن يدرك ديروي دوارتي التعادل لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 59.

وفي الوقت الإضافي، أعاد ليساندرو مارتينيز التقدم للأرجنتين بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 93، لكن سيدني كابرال عادل النتيجة مجددًا للرأس الأخضر في الدقيقة 103. وقبل نهاية المباراة، سجل ديني إديلسون، مدافع منتخب الرأس الأخضر، هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 111، ليمنح الأرجنتين بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، فيما ودع منتخب الرأس الأخضر البطولة .

ويلتقي منتخب الأرجنتين في دور الـ 16، يوم 7 يوليو الجاري، مع منتخب مصر.

-خلا-