موجة حر قياسية تضرب شرق الولايات المتحدة

واشنطن في 4 يوليو /وام/ تجتاح موجة حر شديدة شرق الولايات المتحدة، ما فرض ضغوطًا كبيرة على شبكات الكهرباء، وأربك الاستعدادات لمباريات كأس العالم، كما ألقى بظلاله على احتفالات البلاد بالذكرى الـ250 لاستقلالها.

ومع توقع تجاوز مؤشر الحرارة المحسوسة 46 درجة مئوية، تستعد مدينة نيويورك، أكبر مدن الولايات المتحدة من حيث عدد السكان، لتسجيل درجات حرارة غير مسبوقة، في وقت اتسعت فيه التحذيرات من الحر الشديد لتشمل مناطق الشمال الشرقي ووسط الساحل الأطلسي.

واتخذت سلطات مدينة نيويورك سلسلة من الإجراءات للتعامل مع موجة الحر، إذ حولت مئات المباني العامة إلى مراكز تبريد، وأوفدت متطوعين للاطمئنان على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، كما مددت ساعات عمل المسابح العامة في مختلف أنحاء المدينة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إنه، وبسبب ارتفاع مستويات الرطوبة، قد تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 41 درجة مئوية في بوسطن، و44 درجة في فيلادلفيا، و45 درجة في واشنطن.

وتوقعت الهيئة تسجيل درجات حرارة قياسية خلال عيد الاستقلال، مع احتمال تحطيم أرقام قياسية يومية متتالية، إضافة إلى أرقام قياسية شهرية، وربما تسجيل أعلى درجات حرارة على الإطلاق.

-خلا-