تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية يختتم نسخته الثانية غدا

رأس الخيمة في 4 يوليو /وام/ تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تُختتم يوم غد الأحد، منافسات النسخة الثانية من "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية"، بإقامة الحفل الختامي بالصالة الرياضية في الظيت، وسط ترقب واسع لمنافسات الحسم التي تجمع أفضل 20 متأهلاً من مراحل البطولة المختلفة.

وشهدت التصفيات التي انطلقت مطلع العام الجاري منافسات قوية اتسمت بالإثارة والندية، في ظل مستويات بدنية وفنية عالية قدمها المشاركون، إلى جانب حضور جماهيري لافت رافق مراحل البطولة، ليحجز 20 مشاركاً مقاعدهم في النهائي بعد منافسة محتدمة، في واحدة من أبرز المبادرات الرياضية الهادفة إلى نشر ثقافة اللياقة البدنية وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين أفراد المجتمع.

ويشهد الحفل الختامي تتويج أبطال النسخة الثانية وسط أجواء رياضية واحتفالية مميزة، حيث رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية تبلغ 50 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و49 ألف درهم للمركز الثاني، و48 ألف درهم للمركز الثالث، فيما تتدرج الجوائز حتى المركز العشرين الذي يحصل على 31 ألف درهم، تأكيداً لحرص المبادرة على تحفيز المشاركين وتقدير تميزهم وإنجازاتهم.

ودعت اللجنة المنظمة الجمهور إلى حضور النهائي ومراسم تتويج الأبطال، والمشاركة في الأجواء الرياضية التي ستشهدها الصالة الرياضية في الظيت، والاستمتاع بالفقرات المصاحبة والجوائز الجماهيرية.