"المحترفين الإماراتية" تطور كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بزيادة عدد المباريات

أبوظبي في 4 يوليو /وام/ أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية تطوير كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027، بزيادة عدد المباريات إلى 49 مباراة، بدلا من 25 في 4 أدوار انطلاقا من التمهيدي وربع ونصف النهائي، وصولا إلى الدور النهائي.

وأكدت الرابطة أن الهدف من زيادة عدد المباريات رفع القيمة التنافسية، وتمكين الفرق المشاركة من خوض أكبر عدد من المباريات في المنافسة انطلاقا من الدور التمهيدي.

ويخوض كل فريق 6 مباريات، مناصفة داخل وخارج ملعبه، ومن ثم تتأهل الفرق الـ8 الأولى إلى الدور ربع النهائي، والذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وقال خالد الكعبي، إداري فريق شباب الأهلي، إن رابطة المحترفين الإماراتية، تضطلع بجهود تطويرية كبيرة، من شأنها الارتقاء بمستوى البطولات التي تنظمها، ووصف زيادة عدد المباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بأنها تمنح الفرق المشاركة فرصة كبيرة لخوض مباريات أكثر مع فرص تنافسية لتخطي الدور التمهيدي.

وأكد منصور علي، مدير فريق بني ياس، أن تطوير كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بزيادة عدد المباريات في الموسم الجديد، يسهم في الارتقاء بالمنافسة، ويؤدي إلى واقع أفضل للفرق المشاركة، بهدف إحراز النتائج الإيجابية، والوصول إلى الأدوار المتقدمة، معربا في الوقت نفسه عن تطلعات فريق بني ياس لتقديم موسم مميز، بفضل الجهود الكبيرة من إدارة النادي في تعزيز صفوفه بالعناصر الجيدة.

بدوره عبر محمد قاسم، مدير فريق يونايتد الصاعد حديثا إلى مرحلة المحترفين، عن تقديره لجهود الرابطة، وحرصها على تطوير المنافسات، والوصول إلى مخرجات إيجابية، موضحا أن فريق يونايتد يتطلع إلى إظهار المستويات الجيدة في التحدي الذي ينتظره بالموسم الأول مع المحترفين.