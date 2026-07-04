إطلاق "سفراء الصحة العامة" في مهرجان الشيخ زايد الصيفي

أبوظبي في 4 يوليو /وام/ أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، إطلاق برنامج "سفراء الصحة العامة" للأطفال لأول مرة في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، والمقرر بالوثبة من 6 يوليو الجاري إلى 23 أغسطس المقبل، وذلك عبر أنشطة ومنصات رقمية، لتعلم أساسيات ومبادئ الصحة العامة.

وقالت سعادة الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في المركز، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إن البرنامج المقرر لا يركز فقط على الجوانب الرياضية، والغذاء الصحي، للفئات المستهدفة، بل يشمل أهمية تحقيق التوازن بين صحة النفس والجسد، وأهمية النوم السليم، وبما يمكنهم من حماية أنفسهم والإسهام في حماية مجتمعهم.

وأضافت أن البرنامج يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والمسابقات خلال المهرجان، لتحقيق الأثر المستدام، للأطفال واليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما، مشيرة إلى أن المشاركين سيحصلون على شهادة "سفير للصحة العامة".

ووصفت الهاجري المهرجان في نسخته الأولى، بأنه حدث مميز، تتضافر فيه جهود جميع الجهات التي تعتني بالطفل والأسرة، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بأن الإنسان في جميع مراحل حياته هو الاستثمار الحقيقي للوطن والقيادة، مؤكدة أن المركز سيتابع تطور جهود الأطفال، وتحديث معلوماتهم، ليواصلوا دورهم كسفراء للصحة العامة.