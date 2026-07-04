إعصار "بافي" يتجه نحو جزر أميركية في المحيط الهادئ

بيرل هاربر في 4 يوليو /وام/ حذر مركز الإنذار المشترك بالأعاصير الأمريكي، من اقتراب الإعصار الفائق "بافي"، اليوم، من الأراضي الأميركية، وقال إنه يبعد مئات الكيلومترات شرقي غوام وجزر ماريانا الشمالية ترافقه رياح تعادل في شدّتها أعاصير الفئة الخامسة، بلغت سرعتها 259 كيلومترا في الساعة، وهبّات وصلت إلى 314 كيلومترا في الساعة.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية من أن التوقعات الحالية "ترسم صورة قاتمة لجزر ماريانا"، داعية سكان غوام وجزر ماريانا الشمالية إلى الاستعداد لظروف عاصفة مدارية.

وتوافد سكان الجزر، البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة، في الأيام الأخيرة إلى محطات الوقود ومحال أدوات البناء ومواده والمتاجر الكبرى لشراء الأغذية والمياه والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وألقت الاستعدادات للإعصار بظلالها على احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، حيث أعلنت كل من غوام وجزر ماريانا الشمالية حالة الطوارئ.

ويقطن جزر ماريانا الشمالية نحو 40 ألف نسمة، بينما يعيش نحو 170 ألفا في غوام المجاورة، التي تُعدّ إقليما أميركيا منفصلا.

وكان الإعصار الفائق "سينلاكو" ضرب المنطقة في منتصف أبريل الماضي، متسبّبا في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف واقتلاع الأشجار وقلب السيارات واقتلاع الأسطح المعدنية للمباني.

كما تعرضت سفينة الشحن "إم في ماريانا" لعطل في المحرك أدى إلى انقلابها أثناء العاصفة، ومقتل أحد أفراد طاقمها فيما اعتُبر خمسة آخرون في عداد المفقودين.

وحذّر الصليب الأحمر الأميركي من أن بعض السكان ما زالوا يعيشون في ملاجئ موقتة، حتى مع نشر فرق الإغاثة والإمدادات تحسّبا لوصول الإعصار الجديد.

-خلا-