"فتيات الشارقة للشطرنج" يشارك ببرامج متنوعة في "عطلتنا غير"

الشارقة في 4 يوليو /وام/ يشارك نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في فعاليات برنامج صيف الشارقة الرياضي السنوي "عطلتنا غير"، الذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتنطلق فعالياته في السادس من يوليو الحالي، وتستمر على مدار أربعة أسابيع متتالية.

ويهدف البرنامج إلى استثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية في أنشطة رياضية وترفيهية وتعليمية هادفة، إلى جانب اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة واستقطابها للانضمام إلى الأندية الرياضية والتخصصية في إمارة الشارقة.

ويتضمن البرنامج أربعة أسابيع متنوعة، تشمل "أسبوع الأسرة" لتعزيز التماسك الأسري وترسيخ القيم الإيجابية، و"أسبوع الذكاء الاصطناعي" لتنمية مهارات الابتكار واستكشاف التقنيات الحديثة، و"أسبوع الشارقة" للتعريف بتاريخ الإمارة وتراثها وإنجازاتها، وصولاً إلى "أسبوع الرياضة" الذي يضم باقة من البطولات والأنشطة الهادفة إلى ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة وتعزيز الثقافة الرياضية المجتمعية.

ويشارك في البرنامج 17 نادياً رياضياً ومتخصصاً؛ حيث تم اعتماد الخطة التشغيلية واستعراض الجوانب التنظيمية والفنية وآليات استقبال المشاركين، بما يضمن تنفيذ الفعاليات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكدت نجلاء الشامسي، رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن النادي سخّر جميع إمكاناته لتقديم برنامج متكامل يجمع بين التعليم والترفيه وتنمية المهارات، ويعزز الهوية الوطنية من خلال كوادر مؤهلة وبرامج نوعية تسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

وقالت إن المشاركة في "عطلتنا غير" تعكس حرص النادي على توفير بيئة جاذبة تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الأطفال وصقل مهاراتهم المختلفة.