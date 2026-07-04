رئيس غويانا يستقبل الزيودي.. ويؤكد تطلع بلاده إلى توسيع الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

جورج تاون، غويانا في 4 يوليو / وام / استقبل فخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الذي يقوم بزيارة رسمية بمشاركة وفد إماراتي يضم مسؤولين وقادة أعمال بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقتين، وذلك بحضور السيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.

ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال اللقاء الذي جرى في المقر الرئاسي بالعاصمة "جورج تاون"، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة الدكتور محمد عرفان علي، وتمنياتهم لجمهورية غويانا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، رحّب فخامة رئيس غويانا بوفد دولة الإمارات، وحمّل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بدوام التقدم والرخاء والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة والقطاعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بما يعكس تنامي العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غويانا وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً.

من جانبه، أكد فخامة الدكتور محمد عرفان علي، حرص جمهورية غويانا على الارتقاء بعلاقاتها مع دولة الإمارات إلى آفاق أرحب، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من نمو متواصل وتعاون متنام في المجالات المختلفة.

وأعرب فخامته عن تطلع بلاده إلى توسيع الشراكة مع دولة الإمارات، لا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن العلاقات مع دولة الإمارات شهدت تطوراً متسارعاً وأن البلدين توصلا إلى مستوى متقدم من التفاهم حول أولويات التنمية، في ظل ما يجمعهما من ثقة متبادلة وخبرات مشتركة، الأمر الذي أسهم في الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى آفاق جديدة.

وأشار فخامته إلى أن الزيارات المتبادلة والاتصالات المباشرة بين المسؤولين في البلدين أسهمت في تعزيز مستوى الثقة وتهيئة الظروف لإطلاق مبادرات وشراكات عملية، داعياً ممثلي القطاع الخاص في الجانبين إلى استثمار هذا اللقاء في بناء شراكات مستدامة وتبادل الخبرات بما يقود إلى نتائج ملموسة.

وعقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الزيارة، التي جاءت ضمن "أيام التجارة الإماراتية"، سلسلة اجتماعات ثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين، شملت كلا من معالي الدكتور بهارات جاغديو، نائب رئيس جمهورية غويانا، ومعالي ذو الفقار علي، وزير الخدمة العامة وكفاءة الحكومة، ومعالي الدكتور أشني كيه سينغ، وزير المالية، ومعالي ديودات إندار، وزير المرافق العامة والطيران، ومعالي فيكرام بهارات، وزير الموارد الطبيعية في جمهورية غويانا.

وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية من بينها الطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية والخدمات المالية والحلول الأمنية وغيرها من القطاعات الإستراتيجية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماعات أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية، والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يسهم في إطلاق شراكات اقتصادية واستثمارية جديدة تحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وشهدت الزيارة تنظيم طاولة مستديرة بحضور فخامة الدكتور محمد عرفان علي، وعدد من الوزراء والمستثمرين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية غويانا، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما بحثت النقاشات فرص تحسين الربط اللوجستي وتسهيل التجارة وتشجيع التعاون بمشاركة القطاع الخاص في البلدين.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: يشكّل اقتصاد غويانا سريع النمو فرصة واعدة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار مع دولة الإمارات، مدعوماً بمواردها الطبيعية الغنية وموقعها الإستراتيجي، وقد ركّزت نقاشاتنا خلال الزيارة على بحث آليات توطيد التعاون لتحقيق المصالح المشتركة، ومن خلال تعزيز الحوار وتوسيع مجالات التعاون، نعمل على ترسيخ أسس شراكة قوية ومستدامة، تماشياً مع الالتزام المتبادل بين البلدين الصديقين لمواصلة تعميق علاقاتهما طويلة الأمد.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع غويانا 746.3 مليون دولار عام 2025، بنمو قياسي بلغ 48.4% مقارنة بعام 2024، وتظهر هذه الزيادة تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والفرص المتاحة لمزيد من التعاون الاقتصادي مع غويانا التي يعد اقتصادها واحدا من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم حالياً.

ضم وفد الإمارات الاقتصادي مسؤولين يمثلون جهات حكومية وخاصة، وممثلين عن شركات تعمل في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والنقل والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والحلول الأمنية.