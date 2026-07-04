برامج تعليمية ومعارض مؤقتة ضمن الموسم الصيفي لهيئة الشارقة للمتاحف

الشارقة في 4 يوليو / وام / أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف موسمها الصيفي لعام 2026، الذي يزخر ببرامج تعليمية وتدريبية وتجارب تفاعلية ومعارض مؤقتة تستهدف الأطفال واليافعين والعائلات لتعزيز دور المتاحف كمنصات للتعلم والإبداع.

وتستهل الهيئة فعالياتها ببرنامج "سفراء متاحف الشارقة" لليافعين، ومخيم "إجازة سعيدة" للأطفال بدءاً من 13 يوليو الجاري، إلى جانب باقة من البرامج المتخصصة كـ "الأحيائي الصغير" و"الخطاط الصغير" وفعالية "الصيف مع الأسرة أحلى" خلال شهر أغسطس.

وتواصل الهيئة إثراء تجربة زوارها بمعارضها المؤقتة المتنوعة مثل "ذاكرة المدن" و"من المحارة إلى التاج"، وتجاربها الدائمة كقاعة "عالم الآثار الصغير"، داعية أفراد المجتمع إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة في هذه الأنشطة عبر موقعها الإلكتروني.