مسؤول أمني صربي يعتزم نقل الممارسات المبتكرة لشرطة دبي إلى بلاده

دبي في 4 يوليو / وام / أكد الرائد داركو ماركوفيتش، قائد مركز شرطة الحدود كالودجيروفو في جمهورية صربيا، عزمه تطبيق الممارسات الأمنية المبتكرة لشرطة دبي في بلاده، مشيداً بالتكامل الاستثنائي بين التنظيم المؤسسي والتكنولوجيا المتقدمة الذي يرفع من كفاءة العمل الأمني اليومي ويسهم في مواكبة التحديات المتسارعة.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في النسخة الثالثة من "الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية" (PIL)، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع أكاديمية ربدان، لاستقطاب القيادات الأمنية العالمية، حيث شدد ماركوفيتش على أن التعاون الدولي وتبادل المعلومات يمثلان ركيزة أساسية لرفع جاهزية الأجهزة الشرطية في التصدي للجرائم العابرة للحدود.

وأوضح المسؤول الصربي أن الدبلوم أسهم في ترسيخ مفاهيم المرونة والابتكار، معتبراً تمارين المحاكاة والسيناريوهات الميدانية من أبرز المحطات التي صقلت خبراته.

وقال قائد مركز شرطة الحدود كالودجيروفو انه استعرض خلال البرنامج تجربة بلاده في إدارة أمن الحدود والتحديات الميدانية المرتبطة بها، مؤكداً أن تبادل المعرفة بين مختلف الأجهزة الشرطية يعزز من القدرة على اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة.