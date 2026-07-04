شرطة عجمان تطلق حملة "صيف بلا حوادث"

عجمان في 4 يوليو / وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، الحملة التوعوية المرورية الموحدة الثالثة، "صيف بلا حوادث" لعام 2026، والتي تنظمها وزارة الداخلية عبر مجلس المرور الاتحادي، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من يوليو، مستهدفة جميع مستخدمي الطريق، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث خلال موسم الصيف.

وأكد المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع، وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة من خلال الالتزام بقانون السير والمرور، واتباع الإرشادات الوقائية، وإجراء الصيانة الدورية للمركبات، والتأكد من جاهزية الإطارات وعدم تجاوز الحمولة المقررة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق في فصل الصيف، ويحد من الحوادث والإصابات.