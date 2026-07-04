خسائر مادية وبشرية إثر هجمات متبادلة بين موسكو وكييف استهدفت البنى التحتية للطاقة

كييف - موسكو في 4 يوليو / وام / شهدت الساحة الروسية الأوكرانية تصعيدا عسكريا متبادلا ومكثفا خلال الساعات الماضية، تركز على استهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة، حيث نفذت القوات الأوكرانية ضربات بعيدة المدى في العمق الروسي، تزامنا مع هجمات روسية أوقعت خسائر بشرية ومادية جسيمة في الأراضي الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، أن قوات بلاده نفذت ضربات دقيقة بطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية النفطية في ميناء مدينة سان بطرسبرج الروسية، إضافة إلى هدف عسكري رئيسي في مدينة كرونشتاد.

وأكد حاكم إقليم لينينجراد الروسي ألكسندر دروزدينكو، بحسب وكالة "تاس" للأنباء، سقوط حطام طائرات مسيرة في ميناء فيسوتسك، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 389 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة من البلاد.

على الجانب الآخر، أسفرت الهجمات الروسية المكثفة على إقليم زابوريجيا عن مقتل شخصين وإصابة 39 آخرين، وأوضح إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريجيا، أن المنطقة تعرضت لأكثر من 1100 هجوم جوي ومدفعي استهدف مواقع سكنية وبنى تحتية مدنية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ غارات جوية بمسيرات من طرازي "غيران-4" و"غيربيرا" استهدفت مستودعات وقود تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعتي خاركيف وزابوريجيا، ما ألحق بها أضرارا جسيمة.

وعلى صعيد الإحصاءات الإجمالية، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان لها، ارتفاع حجم الخسائر في صفوف العسكريين الروس إلى نحو مليون و408 آلاف جندي منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، فضلاً عن تدمير آلاف الآليات العسكرية.

وتأتي هذه الأرقام وسط استمرار تبادل التقارير اليومية بين طرفي النزاع حول حجم الخسائر، والتي يتعذر التحقق منها عبر مصادر مستقلة نظرا لظروف الحرب المستمرة.

-خلا-