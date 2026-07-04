شرطة أبوظبي تنظم ملتقى "كلنا شرطة" بمدينة العين

أبوظبي في 4 يوليو / وام / كرم العميد سعيد حميد الظاهري، مدير مديرية شرطة العين بشرطة أبوظبي، أعضاء منظومة "كلنا شرطة" والشركاء الاستراتيجيين تقديراً لإسهاماتهم المتميزة وتفاعلهم الإيجابي في خدمة المجتمع، وذلك خلال الملتقى السنوي الأول للمنظومة الذي نظمته المديرية على مسرح نادي ضباط الشرطة في منطقة العين.

وأكد العميد الظاهري أن منظومة "كلنا شرطة" تجسد نهج شرطة أبوظبي في ترسيخ الشراكة المجتمعية وتدعم أولويتها في "الأمن الاستباقي"، مشيداً بدور المتطوعين الحيوي في دعم أهداف "عام الأسرة 2026" من خلال رفع مستوى الوعي الأمني، والمشاركة في المبادرات المجتمعية، وتعزيز ثقافة التكافل والتلاحم.

وشهد الملتقى، الذي أقيم بالتنسيق مع قسم شؤون الشرطة المجتمعية، تقديم ورش توعوية للأعضاء لتعزيز جودة الحياة والممارسات السليمة، شملت ورشة مرورية نفذتها إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين للحد من الحوادث، وورشة صحية بالتعاون مع مستشفى ميديكلينيك.