نهيان بن مبارك يعزي مطر الظاهري وأشقاءه بوفاة والدتهم في العين

العين في 4 يوليو / وام / قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، واجب العزاء إلى سعادة مطر سالم علي مران الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وأشقائه صالح وجمعة وسيف وعبدالله ومبارك في وفاة والدتهم ميره سعيد بن معيضد النيادي رحمها الله، وذلك في مجلس الريف في منطقة العين.

وأعرب معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جنّاته، ويجزيها خير الجزاء، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.