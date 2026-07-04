حمدان بن زايد يزور راشد مبارك المنصوري ومطر محمد المنصوري في منزليهما بمدينة غياثي

منطقة الظفرة في 4 يوليو/وام/ زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، كلا من راشد مبارك علي المنصوري ومطر محمد علي مساعد المنصوري في منزليهما بمدينة غياثي بمنطقة الظفرة، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل المباشر مع المواطنين والاطمئنان على أحوالهم.

ورحب راشد مبارك المنصوري ومطر محمد المنصوري بسموه، معربين عن شكرهما وتقديرهما وأفراد أسرتيهما لهذه الزيارة الكريمة، وثمنوا هذه اللفتة الكريمة.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع قيادة الدولة بأبناء الوطن، وحرصها على الالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم، في نهج أصيل أرسته القيادة الرشيدة منذ تأسيس دولة الإمارات.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يديم على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تواصل مسيرة الاتحاد تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.