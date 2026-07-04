"الفجيرة للثقافة والإعلام" و"جمعية حماية اللغة العربية" تبحثان مبادرات لترسيخ الهوية اللغوية والوطنية

الفجيرة في 4 يوليو/وام/ ناقشت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وجمعية حماية اللغة العربية تعزيز حضور اللغة العربية في مختلف المجالات الثقافية والإعلامية وسبل إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة تسهم في ترسيخ الهوية اللغوية والوطنية، لا سيما لدى الأطفال والناشئة، انطلاقًا من أهمية اللغة العربية بوصفها ركيزة أساسية للهوية الوطنية والثقافية.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي ثنائي عقد بمقر الهيئة حضره سعادة ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي للهيئة، وسعادة الدكتور سعيد عبيد الطنيجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لخدمة اللغة العربية وترسيخ مكانتها في المجتمع.

واستعرض الجانبان عددًا من المقترحات الرامية إلى تطوير التعاون المشترك، من أبرزها إنتاج محتوى إعلامي وثقافي رقمي مرئي ومسموع عبر منصات هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، يهدف إلى إبراز جماليات اللغة العربية وتعزيز حضورها في حياة الأجيال الجديدة، إلى جانب تنظيم ورش عمل تفاعلية ودورات تدريبية في مهارات الخطابة والكتابة الإبداعية، وإطلاق مسابقات ثقافية في الشعر والقصة والرواية والقراءة، بما يسهم في تنمية المواهب وتشجيع الإبداع باللغة العربية.

وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الثقافية والإعلامية لدعم اللغة العربية، وتعزيز مكانتها في المجتمع، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على اللغة العربية وصونها للأجيال القادمة.