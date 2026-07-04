قطار الاتحاد يعزز مكانة الفجيرة على خارطة السياحة الوطنية

الفجيرة في 4 يوليو /وام/ شكل تدشين أولى الرحلات التشغيلية التمهيدية لقطار الاتحاد للركاب محطة فارقة في مسيرة تطوير القطاع السياحي في الدولة.

إذ يتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز السياحة الداخلية، وتسهيل تنقل الزوار بين إمارات الدولة، وفتح آفاق جديدة أمام الوجهات السياحية للاستفادة من شبكة نقل حديثة وآمنة ومستدامة.

ويعزز قطار الاتحاد منظومة الربط بين مدن الدولة، ويفتح آفاقا أوسع لاكتشاف المقومات الطبيعية والتراثية والثقافية التي تزخر بها مختلف إمارات الدولة، بما يدعم الحركة السياحية المحلية، ويرفع جاذبية الوجهات السياحية، ويواكب رؤية الدولة في بناء منظومة بنية تحتية متكاملة تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي الفجيرة، التي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية في الدولة بما تمتلكه من مقومات طبيعية وتراثية وثقافية، استقبل انطلاق أولى الرحلات التشغيلية التمهيدية لقطار الاتحاد للركاب باتجاه أبوظبي بأجواء فرحة مميزة، وسط تطلعات بأن يسهم المشروع في تعزيز الحركة السياحية إلى الإمارة، وتوسيع خيارات التنقل أمام الزوار، ودعم مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة، وهو ما أكده مسؤولو القطاع السياحي في الإمارة، الذين وصفوا المشروع بأنه خطوة استراتيجية تعزز مكانة الفجيرة على خريطة السياحة الوطنية.

وقال سعيد عبد الله السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار في الفجيرة، إن افتتاح محطة قطار الاتحاد في الإمارة خطوة استراتيجية تعزز مكانة الفجيرة على خريطة السياحة الوطنية، وتسهم في فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي من خلال تسهيل حركة الزوار بين مختلف إمارات الدولة.

وأضاف أن الربط الحديث عبر قطار الاتحاد سيمنح السياح والزوار خيارا مريحا وآمنا للوصول إلى الفجيرة، بما يدعم زيادة معدلات الإشغال الفندقي، وينعكس إيجابا على قطاع الضيافة والأنشطة الترفيهية والتجارية المرتبطة بالسياحة.

وأشار إلى أن الفجيرة تمتلك مقومات سياحية متنوعة تجمع بين الطبيعة والتراث والثقافة، وأن سهولة الوصول إليها عبر شبكة النقل الوطنية ستعزز جاذبيتها وجهة مفضلة للرحلات القصيرة والسياحة الداخلية، بما يواكب رؤية الدولة في تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، وتدفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وشهدت محطة القطار في الفجيرة حضوراً لافتا من المواطنين والمقيمين، الذين حرصوا على توثيق هذه اللحظة التاريخية، معبرين عن فخرهم بهذا الإنجاز الذي يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل، تسهم في تسهيل حركة التنقل بين إمارات الدولة، ومن المتوقع أن تنعكس إيجاباً على الحركة السياحية في الإمارة، وتدعم جهودها في استقطاب المزيد من الزوار.

ويكتسب انطلاق الرحلات من الفجيرة أهمية خاصة لأبناء الإمارة وسكان الساحل الشرقي، إذ يستغرق القطار 105 دقائق لقطع المسافة بين أبوظبي والفجيرة، فيما تبلغ سرعته القصوى 200 كيلومتر في الساعة، ويستوعب ما يصل إلى 400 راكب في الرحلة الواحدة، مع توقعات بوصول إجمالي عدد الركاب إلى نحو 10 ملايين راكب سنوياً عند اكتمال تشغيل الشبكة.

ويوفر قطار الاتحاد درجتين للسفر هما "الدرجة المريحة" و"الدرجة المميزة"، مع مزايا تشمل مقاعد محجوزة، وخدمة "واي فاي" مجانية، ومنافذ لشحن الأجهزة، ومساحات للأمتعة، وخيارات متعددة للتذاكر تناسب مختلف احتياجات المسافرين، إلى جانب مرافق تراعي احتياجات أصحاب الهمم.

ويؤكد هذا المشروع الوطني الطموح قدرة دولة الإمارات على تحويل رؤاها إلى إنجازات ملموسة تخدم المجتمع، وترسخ مسيرة التنمية الشاملة، وتفتح آفاقاً مستقبلية جديدة للتنقل المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية في مختلف مناطق الدولة.