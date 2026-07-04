منتخب المغرب أول المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال 2026 بالفوز على كندا

هيوستن في 4 يوليو/وام/ تأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما تغلب على منتخب كندا 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد هيوستن، في افتتاح منافسات دور الـ16 للمونديال.

وسجل عز الدين أوناحي هدفين لمنتخب المغربي في الدقيقتين 50 و82، وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل ضائع (90+8) ليحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ليلتقي الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي، المقررة في وقت لاحق.