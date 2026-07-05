"طرق دبي" تُنجز 72% من برنامج ترقية نظام "نول" للدفع الرقمي

دبي في 5 يوليو /وام/ أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 72% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام "نول" الحالي، الذي يعمل بـتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً لأنه يواكب التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

ومن المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الأول من عام 2027.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن مشروع ترقية نظام "نول" خطوة إستراتيجية ضمن مسيرة التحول الرقمي الشامل، التي تنتهجها هيئة الطرق والمواصلات، واستثمار إستراتيجي في مستقبل الخدمات الرقمية؛ إذ يُتيح للهيئة تطوير منظومة دفع موحدة وأكثر تكاملاً تربط بين وسائل النقل والخدمات المختلفة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والراحة للمتعاملين، مؤكداً أن المشروع ينسجم، مع رؤية القيادة الرشيدة في تسخير التكنولوجيا المتقدمة لتبسيط الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعاملين، وجعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والتنقّل.

وأضاف أن النظام الجديد يسهم في إحداث نقلة نوعية في تجربة المتعاملين عبر توسيع خيارات الدفع وإتاحة استخدام وسائل حديثة ومتنوعة، بما يختصر الإجراءات ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، كما يرسّخ مكانة بطاقة "نول" كإحدى أكثر وسائل الدفع الرقمي تطوراً وشمولية، ويدعم إستراتيجية دبي اللا نقدية، ويعزز تكاملها مع القطاعات الاقتصادية والخدمية، لتصبح أداة دفع يومية تدعم توجهات دبي نحو الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية.

وأوضح أن المشروع، قسم على ثلاث مراحل رئيسة، يجري في الأولى إطلاق خدمة التذاكر بتقنيات الرموز سريعة الاستجابة (QR Code) عبر القنوات الرقمية، وفي الثانية البدء في إصدار الجيل الجديد من بطاقات نول بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية مرتبطة رقمياً بحسابات للمتعاملين وبشكل تلقائي عند شراء بطاقة جديدة، وفي الثالثة الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية لدفع تعرفة المواصلات العامة في إمارة دبي.

ولفت الطاير إلى أن ترقية نظام "نول" توفر العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل إنشاء الحسابات وربط بطاقات نول بها، وإضافة البطاقات في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنية الرموز سريعة الاستجابة (QR Code) عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام.

وسيتمكن المتعاملون من خلال النظام الجديد من إنشاء حساباتهم وربط البطاقات التابعة لهم ولعائلاتهم، والتحّكم بالملفات وتوزيع مبالغ التعبئة لكل بطاقة تابعة للحساب مع إمكانية تفعيل خاصية التعبئة التلقائية للأرصدة من خلال الربط بالحسابات البنكية، والاطّلاع على كشوفات المعاملات اليومية، بالإضافة إلى إيقاف البطاقات واسترداد الأرصدة بسلاسة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت نظام "نول" في 9 سبتمبر 2009 بالتزامن مع موعد إطلاق مترو دبي، لتسهيل تنقّل جميع مستخدمي وسائل النقل الجماعي، كما أطلقت مؤخراً العديد من المبادرات التطويرية على البطاقات شملت إطلاق باقات نول التحفيزية للطلاب بالتعاون مع مؤسسة أيسيك العالمية المختصة في توفير خصومات مخصصة لفئات الطلبة عالمياً، وإطلاق بطاقات نول ترحال الترويجية والتحفيزية للسياح والمقيمين، وتفعيل البطاقة على وسائل النقل المرنة "السكوتر الكهربائي" يما يحقّق التكامل مع وسائل النقل العام ويدعم إستراتيجية الميل الأول والأخير.