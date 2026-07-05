الهند تخفف القيود المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي للاستخدام الصناعي

نيودلهي في 5 يوليو /وام/ خففت الهند القيود المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي للاستخدام الصناعي بعد تحسن توافر الغاز الطبيعي المسال، في أعقاب تخفيف حركة المرور عبر مضيق هرمز، طبقا لإشعار صادر عن

الحكومة أمس.

وعدلت وزارة البترول والغاز الطبيعي أمرها الخاص بالغاز الطبيعي (تنظيم الإمداد) لعام 2026، لحذف بنود أدت إلى لجوء الموردين إلى بند القوة القاهرة لتحويل الغاز الطبيعي إلى قطاعات ذات أولوية، حسب وكالة بلومبرج

للأنباء اليوم الأحد.

ويشار إلى أن الهند تقنن إمدادات الغاز للصناعات وتعطي أولوية للأسر.

-خلا-