15 لاعبا بالعلامة الكاملة في افتتاح بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

دبي في 5 يوليو /وام/ أسفرت منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات الفردية المفتوحة، والسيدات، وتحت 8 و10 أعوام، للشطرنج، عن نجاح 15 لاعبا في حصد العلامة الكاملة دون تسجيل أي تعادل، لفئة الذكور تحت 8 أعوام، بينما سجلت 8 لاعبات الفوز الأول في فئة الإناث.

وانطلقت البطولة مساء أمس في نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 204 لاعبين ولاعبات، وافتتحها سعادة الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد والأندية.

وتصدر 24 لاعباً الترتيب بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى لفئة تحت 10 أعوام بمشاركة 48 لاعبا، كما حققت 14 لاعبة الفوز الأول في فئة الإناث وسط منافسة قوية بين 27 لاعبة.

وأكد الخوري أن بطولات الفئات السنية تمثل الركيزة الأساسية في إستراتيجية الاتحاد لتأسيس جيل جديد من الأبطال، مشيراً إلى أن توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب وصقلها في مقدمة أولويات مجلس إدارة الاتحاد ، بالإضافة إلى تنظيم بطولات قوية على مدار الموسم بالتعاون مع الأندية، لضمان متابعة اللاعبين منذ مراحلهم الأولى، وتقديم برامج إعداد متكاملة لهم.

وقال إن الاهتمام الأكبر ينصب في هذه المرحلة على اكتشاف المواهب وصقلها، وتوفير بيئة تنافسية لتطوير مستواهم الفني، وإكسابهم الخبرات اللازمة، لا سيما وأن هذه الجهود تكتسب أهمية كبرى قبل استضافة أولمبياد الشطرنج 2028، ليكون علامة فارقة في مسيرة اللعبة، لأن الهدف ليس فقط تنظيم نسخة استثنائية، وإنما بناء قاعدة كبيرة من اللاعبين واللاعبات للمنافسة، وتمثيل الإمارات بصورة مشرفة.