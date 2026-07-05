"أبوظبي للتعليم والتدريب" يقدم تجارب مفتوحة للألعاب والمهارات في مهرجان الشيخ زايد

أبوظبي في 5 يوليو /وام/ أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني "أكتفيت"، إقامة منطقة مفتوحة للألعاب وتجربة المهارات، في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 الذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي خلال الفترة من 6 يوليو الجاري إلى 23 أغسطس المقبل، تتضمن محاكاة الطائرات بدون طيار، وسباقات السيارات، والألعاب الكهربائية، والتحديات الهندسية.

وكشف المركز عن تنظيم تجارب مبسطة في الروبوتات المتنقلة، والإلكترونيات، والدهان والديكور، والرعاية الصحية والاجتماعية، بهدف تعزيز فرص التعلم، وإلهام الطلبة لاختيار مسارات تعليمية ومهنية مستقبلية في القطاعات التقنية والمهنية الحيوية.

وأكدت الدكتورة خديجة أحمد محمد، مديرة إدارة المهارات في المركز، أن المشاركة تستهدف تقديم تجربة تعليمية وتفاعلية تمكّن الطلبة من اكتشاف مهارات المستقبل، والتعرف بصورة عملية على عدد من التخصصات التقنية والمهنية المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

وأضافت أن المركز يقدم 4 تخصصات تدريبية رئيسية هي أنظمة الطائرات بدون طيار، وتصميم الألعاب الرقمية ثلاثية الأبعاد، والتمديدات الكهربائية، وتكنولوجيا السيارات، ضمن مناطق تدريبية مجهزة، بإشراف مدربين وفنيين متخصصين.

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف طلبة الصفوف من السادس إلى الثاني عشر، وفق جدول أسبوعي يتيح لكل فئة عمرية فرصة المشاركة والاستفادة من البرامج التدريبية المناسبة، من الإثنين إلى الخميس خلال فترتين يومياً صباحا ومساء، بطاقة استيعابية إجمالية للبرامج المسجلة تبلغ 588 مقعداً تدريبياً على مدار 7 أسابيع.