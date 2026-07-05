حرائق بجنوب فرنسا تلتهم نحو 1000 هكتار من الغابات

باريس في 5 يوليو/ وام/ أتت حرائق الغابات التي تتواصل بمنطقة تريفيلاك بإقليم البرينيه الشرقية جنوبي فرنسا على نحو 1000 هكتار في ظل ظروف جوية مواتية لانتشار النيران.

وأوضحت السلطات الفرنسية بالإقليم في بيان أن الحرائق التي اندلعت الليلة الماضية في مناطق جبلية وعرة تراجعت حدتها، فيما تواصل فرق الإطفاء، بدعم من طائرات إخماد الحرائق، جهودها للسيطرة عليه.

وأشارت إلى أنها لم تصدر حتى الآن أي أوامر بإجلاء السكان غير أنها أغلقت عدة طرق في المنطقة، وطالبتهم بتجنب محيط الحريق والالتزام بالتعليمات لتسهيل عمل فرق الإنقاذ.