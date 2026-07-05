شرطة دبي تنظم الملتقى الـ4 للتواصل المجتمعي

دبي في 5 يوليو /وام/ أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، أن التواصل المباشر مع أفراد المجتمع والشركاء يمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات وتعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة، مشيرة إلى حرصها على تنظيم لقاءات دورية في مختلف مناطق الإمارة للاستماع إلى آراء أفراد المجتمع ومقترحاتهم، والوقوف على التحديات بما يدعم تطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات.

جاء ذلك خلال الملتقى الرابع للتواصل المجتمعي الذي نظمه مركز شرطة جبل علي، ضمن مبادرة “صوتك مسموع”، بمشاركة مواطنين ومقيمين وشركاء من منطقة اختصاص المركز، وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وتفعيل قنوات الاتصال معهم، وإشراكهم في تقديم الملاحظات والمقترحات.

وأوضح العميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة في القيادة العامة لشرطة دبي أن الملتقى يهدف إلى التعريف بجهود شرطة دبي وخدماتها الذكية والنوعية المتاحة عبر منصاتها المختلفة، بما يسهم في تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات ورفع مستوى رضاهم.

من جانبه، أكد العقيد جمال إبراهيم، مدير مركز شرطة جبل علي أن مبادرة “صوتك مسموع” تجسد حرص شرطة دبي على توسيع قنوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، إلى جانب نشر الوعي بالخدمات التي تقدمها، بما يسهم في تطويرها وتحسينها وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

شهد الملتقى استعراض عدد من المبادرات المجتمعية والخدمات الأمنية والذكية التي تقدمها شرطة دبي، إلى جانب جلسة نقاشية جرى خلالها الاستماع إلى آراء المشاركين ومقترحاتهم واستفساراتهم.

وأشاد المشاركون بجهود شرطة دبي في تعزيز قنوات التواصل المجتمعي، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في دعم التعاون بين الشرطة والمجتمع، والإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وفي ختام الملتقى، كرم العميد ماجد السويدي والعقيد جمال إبراهيم شركاء مركز شرطة جبل علي والمشاركين، تقديراً لتعاونهم وإسهاماتهم في دعم المبادرات المجتمعية