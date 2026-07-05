مقر المؤثرين ينظم ورشة عمل تطبيقية حول التصميم الذكي على "Canva" بمشاركة واسعة

دبي في 5 يوليو/وام/ نظم "مقر المؤثرين"، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، ورشة عمل تطبيقية بالتعاون مع "Canva" ركزت على تمكين صناع المحتوى من أدوات الذكاء الاصطناعي من "Canva".

تعكس هذه الخطوة جهود "مقر المؤثرين" المتواصلة لإحداث نقلات نوعية في قطاع صناعة المحتوى وإمكانات المبدعين التي تمكنهم من تحقيق الاستفادة القصوى من الأدوات التي تتيحها شركات التقنية العالمية الكبرى، وتوظيفها في إنتاج محتوى هادف وجاذب قادر على الوصول والانتشار.

وقال أحمد إقبال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في "Canva": "سعدنا بالشراكة مع "مقر المؤثرين"، ضمن هذه الورشة التطبيقية، التي تلبي طموح المجتمع الإبداعي في المنطقة، وهدفنا في "Canva" دائماً تمكين الجميع من التصميم، واليوم وعبر أدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نسهل وصول صناع المحتوى إلى أدوات التصميم الذكية، وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى محتوى بصري احترافي بطريقة أكثر سهولة وسلاسة".

وأضاف أن ما تدرب عليه المشاركون اليوم من ميزات يمثل فصلاً جديداً في كيفية تفاعل المبدع مع المنصات الرقمية، وتحول ملحوظ في طريقة تعامل المبدعين مع أدوات التصميم، حيث يمكن للمؤثرين الآن إنتاج محتوى عالي الجودة لمنصات متعددة في وقت قياسي دون المساس بهويتهم البصرية، وسنستمر في التعاون مع مقر المؤثرين، في مثل هذه البرامج التي تمنحنا الفرصة لملامسة احتياجات المبدعين الحقيقية في المنطقة، ومساعدتهم على التميز في سوق رقمي تتزايد فيه أهمية سرعة الإنتاج وجودة المحتوى البصري".

بدوره، أكد حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد، أن تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع "Canva" يأتي ضمن استراتيجية مقر المؤثرين لترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا لاقتصاد المبدعين من خلال مواصلة تطوير بيئة متكاملة تزيح جميع العقبات من أمام صانع المحتوى، ليتفرغ تماماً لجوهر رسالته وقصته الإبداعية، مستفيداً من حلول الذكاء الاصطناعي التي تختصر الجهد والوقت.

وأضاف: "نهدف إلى ردم الفجوة في التقنيات العالمية المتسارعة وتعزيز مواكبة المواهب في المنطقة لأحدث هذه التقنيات، ونؤمن بأن تمكين المبدع بأدوات احترافية هو استثمار في بناء وعي المجتمعات، وهذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى لتمكين المؤثرين من التحول إلى رواد أعمال رقميين يمتلكون المهارة والسرعة والجودة للمنافسة عالمياً".

وركزت ورشة العمل التطبيقية بالتعاون مع "Canva"، على تمكين صناع المحتوى من أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي على المنصة، المبرمجة لجعل إنشاء المحتوى أسرع وأسهل وأكثر فعالية، وخصوصاً استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي، واختصارات التصميم الذكية، وسير العمل المُحسّن الذي يُساعد المُبدعين على تحويل أفكارهم إلى صور جذابة في دقائق.

وهدفت الورشة التي شهدت مشاركة واسعة من صناع المحتوى في المنطقة إلى إزالة العقبات التقنية أمام المبدعين وإطلاق العنان لخيالهم عبر استخدام آليات العمل المطورة التي توفرها "Canva"، لضمان السرعة والكفاءة والجودة في النتائج.

واستعرضت الورشة كيف يمكن للمؤثرين تحويل أفكارهم من مجرد تصورات ذهنية إلى واقع بصري ملموس وجذاب في دقائق معدودة، مما يعزز من قدرتهم على مواكبة التسارع الرقمي العالمي.

وتعرف المشاركون خلال الورشة على حزمة متكاملة من الأدوات التي توفرها "Canva" لدعم المبدعين، حيث ركزت التدريبات العملية على أدوات التصميم السحري "Magic Design" والتي تمكن المستخدمين من توليد تصميمات كاملة بناءً على وصف نصي بسيط أو صورة مرفوعة، مما يختصر ساعات من العمل اليدوي، إضافة إلى أدوات التحرير بالذكاء الاصطناعي واحتراف مهارات "Magic Edit" لاستبدال العناصر داخل الصور، و"Magic Grab" لنقل العناصر أو الأشخاص أو المنتجات داخل أي صورة بسلاسة، و"Magic Expansion" وهي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدم توسيع حدود الصورة الأصلية في أي اتجاه.

وتضمنت التدريبات العملية أيضا اختصارات التصميم والإنتاج السريع ضمن منظومة العمل التي تتيح إنشاء دفعات كبيرة من المحتوى "Bulk Create" لمنصات مختلفة في وقت واحد، مع الحفاظ على اتساق الهوية البصرية، إضافة إلى إتقان أدوات إزالة خلفيات الفيديو والصور بضغطة زر واحدة، ودمج التأثيرات السينمائية التي تجعل المحتوى أكثر جاذبية وتفاعلاً.

وتم تقديم تطبيق عملي حول إدارة العلامة التجارية "Brand Hub" وكيفية بناء مكتبة أصول متكاملة تضمن ظهور محتوى المؤثر بشكل احترافي وموحد عبر كافة القنوات الرقمية.

تُعد هذه الورشة تجسيداً لاستراتيجية "مقر المؤثرين" ومجموعة "فيجينيرز" في تطوير منظومة صناعة المحتوى في المنطقة، من خلال عقد شراكات مع كبرى المؤسسات التكنولوجية العالمية.

وتسعى المجموعة إلى تطويع الذكاء الاصطناعي ليكون شريكاً إبداعياً يساعد المبدع على التركيز على القصة والرسالة بعد إزالة العقبات والتعقيدات التقنية من طريقه.

ويمثل ما قدمته "Canva" خلال الورشة من تحديثات تقنية تم التدرب عليها، تغييراً جذرياً في فلسفة الإنتاج يسهم في تمكين الجميع من التصميم، مما يتيح لصناع المحتوى، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، إنتاج محتوى بصري بكل سهولة.

وتضمنت الورشة عروضاً توضيحية مباشرة وحالات استخدام واقعية، أظهرت للمشاركين كيفية التغلب على جمود الفكرة والبدء فوراً في التنفيذ الاحترافي، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق المحتوى الرقمي الذي بات يعتمد بشكل أساسي على جودة المحتوى البصري وسرعة الانتشار.

وتواصل Canva تعزيز مكانتها كإحدى أبرز المنصات العالمية في مجال التصميم المرئي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يستخدمها أكثر من 265 مليون شخص شهريًا حول العالم.

وتم أيضا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في Canva أكثر من 32 مليار مرة، في دلالة على الدور المتنامي لهذه التقنيات في تسهيل إنشاء المحتوى، وتحسين سير العمل، ورفع كفاءة الإنتاج.

ومع تسارع التحول الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في طرق إنتاج المحتوى، تعمل Canva على تمكين المستخدمين من الانتقال بسلاسة من مرحلة توليد الأفكار والمسودات إلى تنفيذ أعمال قابلة للتطوير والتوسع.

ويعكس هذا التوجه الطلب المتزايد على حلول التصميم الذكية،إذ حلت Canva في المرتبة الثالثة بين أكثر منصات الذكاء الاصطناعي استخدامًا عالميًا، فيما سُجلت باعتبارها من أسرع الشركات نموًا في إنفاق العملاء على منتجات الذكاء الاصطناعي ضمن كبريات شركات البرمجيات، وذلك وفقًا لبحث صادر عن شركة رأس المال الاستثماري Andreessen Horowitz.