"الشايبه" الأفضل في "الحقايق" بمهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 5 يوليو/ وام/ انطلقت صباح اليوم منافسات التمهيدي الأول لسن الحقايق، على ميدان الروضة بمنطقة العين على مدار 15 شوطا لمسافة 3 كلم، ضمن مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، بمشاركة محلية وخليجية كبيرة.

افتتحت "الشايبه" لمطر حمد بن محسن الفلاحي المنافسات بحصد لقب الشوط الأول، مسجلة "أفضل توقيت" في جميع الأشواط بزمن قدره 4:32:10 دقيقة، بينما تصدر "ملبي"، لعلي محمد بن مكتوم الجنيبي الشوط الثاني بزمن قدره 4:33:88 دقيقة.

وذهبت صدارة الشوط الثالث إلى "سهره"، لغصاب عبدالله بن مصبح راعي الطيره العامري، بزمن قدره 4:41:34 دقيقة، وفاز "مهندس"، لحمد سالم بن حمد العامري بلقب الشوط الرابع مسجلا 4:36:67 دقيقة، وحصد "حظ" لعلي سيف بن حمد الدرعي لقب الشوط الخامس، مسجلة 4:33:46 دقيقة.

وحققت "منعوته"، لأحمد ناصر المنصوري لقب الشوط السادس بزمن قدره 4:36:31 دقيقة، وأحرز "السكب"، لمسلم حمد سعيد العامري لقب الشوط السابع مسجلاً 4:33:24 دقيقة، بينما شهد الشوط الثامن فوز "مناورة"، لسالم سعيد سالم حمد المحاربي، بزمن قدره 4:34:21 دقيقة.

وأحرزت "عسيله" لحمد الريس بن مثيش العامري لقب الشوط التاسع محققة 4:33:52 دقيقة، وتوّج "غازي"، لسعيد سليم بن علي العامري بالمركز الأول في الشوط العاشر مسجلا 4:39:13 دقيقة، بينما فاز "حدث"، لراشد سلطان بن سالم الدرعي بلقب الشوط الحادي عشر بزمن قدره 4:37:26 دقيقة.

وتصدرت "لبقة" لأحمد سلطان بالرشيد السويدي الشوط الثاني عشر، محققة 4:35:11 دقيقة، وحصد "الطياري"، للحمدي حامد بن سعيد حمود الحكماني، لقب الشوط الثالث عشر بزمن قدره 4:33:75 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الرابع عشر، إلى "نجود"، لسهيل محمد العفاري، بزمن قدره4:35:71 دقيقة، واختتم "مشوش"، لخليفة خليفة بن عبدالله العطية منافسات الفترة الصباحية بإحراز لقب الشوط الخامس عشر، ب 4:33:43 دقيقة.