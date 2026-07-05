طقس الغد صحو بوجه عام غائم جزئيا أحيانا

أبوظبي في 5 يوليو/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 17:49 والمد الثاني 04:30 والجزرالأول عند الساعة 46:10 والجزر الثاني عند الساعة 00:23.

وبحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعه 35:13 والمد الثاني 02:12 والجزر الأول عند الساعة 25:20 والجزر الثاني عند الساعة 35:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 31 70 25

دبي 42 33 60 20

الشارقة 41 32 70 20

عجمان 40 31 85 25

أم القيوين 40 31 80 20

رأس الخيمة 43 31 75 15

الفجيرة 38 32 75 40

العـين 45 32 45 15

ليوا 47 25 85 20

الرويس 41 27 85 30

السلع 41 28 85 25

دلـمـا 40 30 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 38 30 85 35

أبو موسى 38 30 80 45