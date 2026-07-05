مركز الشيخ محمد بن خالد ينظم فعالية لتعزيز استدامة البيئة ورفع الوعي المجتمعي

العين في 5 يوليو/ وام / نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بالتعاون مع مكتبة زايد المركزية بالعين فعالية بيئية شاملة بمناسبة يوم البيئة العالمي، تنفيذا لتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية بتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع.

وقدم برنامج "شما بنت محمد للتثقيف البيئي" مجموعة متنوعة من الورش التي ركّزت على أهمية فرز النفايات كأحد الحلول الفعّالة للحد من التلوث البيئي، إلى جانب توعية المشاركين بآليات إعادة التدوير ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة البيئية.

وتضمّنت الفعالية أيضا أنشطة ومسابقات تعليمية صُممت بأسلوب مبتكر يجمع بين الترفيه والمعرفة، ما أسهم في تعزيز تفاعل الحضور، خاصة من فئة الأطفال واليافعين، وغرس السلوكيات البيئية الإيجابية لديهم بطريقة مبسطة وجاذبة.

ومن أبرز محطات الفعالية، ورشة “صمّم صورتك في الطبيعة”، التي أتاحت للمشاركين فرصة التعبير عن رؤيتهم الشخصية لعلاقتهم بالبيئة من خلال أعمال فنية وإبداعية، جمعت بين الحس الجمالي والرسائل التوعوية، وأسهمت في تعزيز إدراكهم لأهمية الحفاظ على الطبيعة والتوازن البيئي.