مئات الإطفائيين يواجهون حرائق غابات بالبرتغال واليونان مع إرسال تعزيزات أوروبية

عواصم في 5 يوليو/ وام / يواصل مئات من رجال الإطفاء، مكافحة حرائق غابات في البرتغال واليونان، فيما أرسلت إسبانيا وإيطاليا تعزيزات إلى البرتغال للمساعدة في إخماد حريق هائل مشتعل منذ أكثر من ثلاثة أيام.

وقالت هيئة الحماية المدنية في البرتغال إن أكثر من 1200 من رجال الإطفاء، مدعومين بنحو 400 مركبة و15 طائرة يحاولون إخماد حريق في منطقة فيوزيلا بوسط البرتغال التهم مساحة تبلغ 12 ألف هكتار وفق بيانات وكالة خرائط كوبرنيكوس لرسم الخرائط عبر الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي اليونان، حثت السلطات، سكان أحياء في مدينة سالونيكا، ثاني أكبر مدن اليونان، على البقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب، بسبب الدخان السام المتصاعد من مصنع لإعادة التدوير التهمه حريق غابات على أطراف المدينة.

إلى ذلك قالت دائرة الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي إن إسبانيا أرسلت 120 فردا من رجال الإطفاء و45 مركبة كتعزيزات إلى البرتغال، في حين تم أيضا إرسال ثلاث طائرات مكافحة حرائق من إيطاليا وإسبانيا للمساعدة.

-خلا-.