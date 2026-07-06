" مرصد تريندز" يبحث التعاون البحثي مع معهد "غلايد"

أبوظبي في 6 يوليو/ وام/ بحث مرصد تريندز لدراسة الظواهر الاجتماعية، التابع لمجموعة "تريندز"، خلال اجتماع تنسيقي مع المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية "غلايد"، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيز الدراسات الاجتماعية من خلال توظيف البحث الأكاديمي الرصين في تحليل التقاطعات الحيوية بين الصحة العامة والظواهر المجتمعية.

واتفق الجانبان على وضع إطار عمل مشترك لتنظيم سلسلة من الفعاليات والندوات والأنشطة العلمية التي تهدف إلى تبادل المعرفة، وتوسيع آفاق الحوار بين الخبراء والمختصين، سعياً للوصول إلى حلول مبتكرة وفعّالة للتحديات المجتمعية ذات الأولوية.

وأكد سلطان ماجد العلي، مدير عام مرصد تريندز لدراسة الظواهر الاجتماعية، أن فهم الظواهر الاجتماعية وتأثيراتها المتداخلة مع قطاع الصحة العامة يشكل ركيزة أساسية لاستشراف المستقبل وصناعة السياسات الوقائية الناجحة، مشيرا الى أن التعاون مع معهد "غلايد" يعكس أهمية التكامل بين العلوم الاجتماعية والأبحاث والبيانات والمسوحات، ويؤكد أنها المفتاح لتقديم قراءات دقيقة وموضوعية تخدم المجتمع.

وأعرب عن تطلع "تريندز" إلى تحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع بحثية وفعاليات مشتركة تساهم بشكل ملموس في بناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستجدة.

من جانبها، قالت سعادة الدكتورة فريدة الحوسني، الرئيسة التنفيذية للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية "غلايد"، إن الهدف من التعاون مع مرصد تريندز هو تعميق الفهم للمحددات الاجتماعية المؤثرة في الصحة العامة، موضحة أن ربط البحث الأكاديمي بالواقع المجتمعي يسهم في دعم الإستراتيجيات الصحية وصياغة حلول وقائية ومستدامة تضمن سلامة أفراد المجتمع.