ميدالية إماراتية في بطولة "جرين كب" الدولية للرماية البارالمبية بإيطاليا

بيروجيا - إيطاليا في 6 يوليو/ وام/ توج لاعب منتخب الإمارات للرماية البارالمبية أحمد بوهليبة بالميدالية البرونزية في بطولة "جرين كب" الدولية للرماية البارالمبية، التي استضافتها مدينة بيروجيا الإيطالية، واختتمت منافساتها أمس، بمشاركة واسعة من نخبة الرماة الدوليين.

ونجح بوهليبة، المصنف السادس عالمياً، في إحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة "PT3"، فيما جاء زميله محمد الحبسي في المركز الرابع ضمن منافسات فئة "PT1".

ومثل الإمارات في البطولة 7 لاعبين هم: محمد الحبسي، ومحمد الهاشمي، وسيف الحميري، وعيسى الزبيدي، وسعيد المزروعي، وميزر حواس الصديد، وأحمد بوهليبة، حيث شاركوا في منافسات رماية الأطباق "الشوزن"، ممثلين لنادي العين لأصحاب الهمم.

وهنأ سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، أحمد بوهليبة وجميع لاعبي المنتخب على المستوى المتميز الذي قدموه في البطولة، مشيداً بالأداء الذي ظهروا به خلال مرحلتي التصفيات والنهائيات.