"ستارت إيه دي" تطلق مؤشراً لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول في قطاع الرعاية الصحية

أبوظبي في 6 يوليو/ وام/ أعلنت ستارت إيه دي، مسرعة الشركات الناشئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والمدعومة من شركة تمكين المتمركزة في جامعة نيويورك أبوظبي، عن إطلاق مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي، الذي تم تطويره من خلال مبادرتها "AI for Good" وبدعم من "Google.org".

ويستند المؤشر إلى رؤى وآراء 52 مؤسسة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، ليقدم أول قراءة واقعية مدعومة بآراء الممارسين والمتخصصين حول كيفية تبني المؤسسات في قطاعي الرعاية الصحية والأثر الاجتماعي للذكاء الاصطناعي وتطبيقه على أرض الواقع.

وفي ضوء تنامي التوجه نحو اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، تبحث العديد من المؤسسات عن توجيهات عملية لتحويل هذا الاهتمام إلى خطوات فعلية مثمرة.

وتشمل الأولويات الرئيسية في هذا الصدد تحديد حالات استخدام ذات جدوى وقيمة، وتأسيس أطر الحوكمة، وتخصيص الموارد بكفاءة، وتطبيق الحلول بمسؤولية.

كما تبرز أهمية تحديد مؤشرات قياس واضحة لتقييم الأداء، فضلاً عن ضمان إمكانية توسيع نطاق حالات الاستخدام الناجحة بشكل منهجي لتتجاوز حدود المشاريع الفردية وتبدأ بالتبني الشامل على مستوى المؤسسة ككل.

وفي قطاع الرعاية الصحية، أظهرت الدراسة أن 81% من المؤسسات المشمولة بالاستطلاع قد حددت بالفعل حالات استخدام للذكاء الاصطناعي، في حين بدأت 58% منها في اختبار الحلول أو نشرها وتطبيقها.

وفي هذا الصدد، أطلقت ستارت إيه دي دليلَين عمليين للتنفيذ؛ حيث يساعد دليل اكتشاف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المؤسسات على تحويل الأفكار الأولية إلى حالات استخدام قابلة للاختبار، دون الحاجة إلى خلفية تقنية متخصصة، في حين يتولى دليل تقييم واختبار حلول الذكاء الاصطناعي توجيه فرق العمل عبر مراحل تقييم الحلول واختيارها وتشغيل مشاريع تجريبية مسؤولة ضمن عملياتها التشغيلية الحالية.

وقال أشوين جوشي، مدير منصة ستارت إيه دي، إن مبادرة "AI for Good" تم إطلاقها لمساعدة المؤسسات ذات الأهداف المجتمعية والتنموية على الانتقال من مرحلة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي إلى التبني العملي لتقنياته.

من جانبه، قال أنتوني نقاش، المدير العام التنفيذي لشركة جوجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يبدو معقداً، إلا أننا على ثقة تامة بقدرة مؤسسات الرعاية الصحية على تبني تقنياته والاستفادة منها، ويأتي هذا المشروع لمعالجة الاعتقاد السائد بأن الاستخدام الفعال والمؤثر للذكاء الاصطناعي يتطلب موارد مالية ضخمة أو خبرات تقنية متخصصة للغاية.

وأضاف أن الدعم الذي تقدمه "Google.org" لمنصة ستارت إيه دي يندرج ضمن مبادرة جوجل الإقليمية لفرص الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للمجتمعات الأقل وصولاً للخدمات في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ونجحت مبادرة "AI for Good" حتى الآن في العمل مع خمس مؤسسات من خلال 13 ورشة عمل مخصصة لقياس مدى جاهزيتها لتبني الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في تحقيق زيادة إجمالية بنسبة 43 % في مستوى الجاهزية لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها، كما نجحت المبادرة في استقطاب ما يقارب 200 من طلاب الجامعات ومطوري الحلول في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.