"قضاء أبوظبي" تعتمد الدفعة الأولى من موفقي مركز وساطة غرفة أبوظبي

أبوظبي في 6 يوليو/ وام/ ​اعتمدت دائرة القضاء - أبوظبي، الدفعة الأولى من الموفقين في مركز الوساطة لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بعد أداء اليمين القانونية أمام معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، إيذاناً ببدء ممارسة مهامهم في تسوية النزاعات التجارية وفق أرقى المعايير والممارسات القانونية المعتمدة.

​​جاء ذلك بموجب قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، بشأن اعتماد موفقين في مركز الوساطة بغرفة أبوظبي.

​​وأكد المستشار يوسف العبري، خلال مراسم تأدية اليمين، أن تدشين أعمال مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي، وبدء مباشرة الدفعة الأولى من الموفقين لأعمالهم، يجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في صياغة منظومة قضائية مرنة ومبتكرة، تدعم التنافسية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتوفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومحفزة للشركات المحلية والعالمية.

​وأوضح أن تفعيل دور الموفقين يأتي استكمالاً للمستجدات التشريعية والتطويرية في الإمارة، وتتويجاً لقرار إنشاء هذا المركز المتخصص، ليكون بمثابة منصة مؤسسية متكاملة تقدم حلولاً مرنة وودية، تسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم مجتمع المال والأعمال.

​ ​وأضاف أن الوساطة التجارية تمثل اليوم ركيزة أساسية في المنظومة القضائية الحديثة، كونها توفر آلية سريعة وفعالة وموثوقة لإنهاء النزاعات بالتراضي والوسائل البديلة للتقاضي، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين، ويختصر الوقت والجهد على أطراف العلاقات التعاقدية.

​وأشار المستشار العبري إلى حرص دائرة القضاء على تقديم الدعم الكامل لمركز الوساطة الذي يخضع لإشرافها ورقابتها لضمان أعلى مستويات الجودة والدقة، لاسيما أن اتفاقات التسوية التي يتم التوصل إليها عبر المركز، يصادق عليها القاضي المشرف لتكتسب قوة السند التنفيذي، مما يتيح تنفيذها مباشرة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.