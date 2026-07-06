"ثقافة وسياحة أبوظبي" تعلن مواعيد وشعار الدورة الثانية من بينالي أبوظبي للفن 2026

أبوظبي في 6 يوليو/ وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اليوم، مواعيد الدورة الثانية من بينالي أبوظبي للفن العام 2026، وشعارها، حيث تنطلق فعاليات البينالي في مدينة العين يوم 23 أكتوبر 2026، على أن يُفتتح رسمياً في أبوظبي يوم 15 نوفمبر 2026، ليحوّل المساحات العامة في المدينتين إلى منصات نابضة للإبداع والحوار المجتمعي.

ويتم تنظيم الدورة الثانية بإدارة فنية من إلفيرا ديانغاني أوسيه، المديرة السابقة لمتحف برشلونة للفن المعاصر "ماكبا"، وتحمل شعار "الدار: قاموس لمفهوم المكان المشترك"، الذي يستكشف مفهوم "الدار" بوصفه فضاءً متغيراً وجماعياً متعدد الأبعاد، يتجاوز كونه موقعاً جغرافياً ثابتاً، ليعكس العلاقات الإنسانية والانتماء والتجارب المشتركة.

ويرتكز البينالي على تقديم أعمال فنية موزعة في مواقع متعددة داخل أبوظبي والعين، مع التركيز على الممارسات الفنية القائمة على البحث، وتوفير برامج تفاعلية مجانية للجمهور، بما يعزز التفاعل المستدام مع الفن في الفضاءات العامة ويشجع المشاركة المجتمعية، بدلاً من الاقتصار على العروض المؤقتة.

وتأتي هذه الدورة استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية للبينالي، التي أقيمت خلال عامي 2024 و2025 تحت شعار "للعامة"، وشهدت مشاركة فنانين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، قدموا أعمالاً صُممت خصيصاً للمساحات العامة في الإمارة.

وواصلت تلك الأعمال أثرها بعد انتهاء البينالي، إذ جرى اقتناء عدد منها أو الإبقاء عليها كتركيبات فنية دائمة وطويلة الأمد، بما يسهم في إثراء مشهد الفن العام المتنامي في إمارة أبوظبي وتعزيز حضوره في الفضاءات الحضرية.

وستتبنى النسخة المقبلة مفهوم الفن العام باعتباره ممارسة مدنية تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، وإنتاج المعنى بصورة جماعية، وترسيخ الإحساس بالمكان، بما يعكس التنوع الثقافي والواقع متعدد الطبقات للمشهد الحضري في أبوظبي، ويتيح فضاءً للحوار والتفاعل بين الفن والمجتمع.

وتندرج المبادرة ضمن برنامج "أبوظبي للفن العام"، الذي يعمل على تحويل المشاهد الطبيعية والفضاءات العامة في الإمارة إلى منصات للتعبير الثقافي والحوار والتبادل الفكري، في إطار التزام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بحماية التراث الثقافي وصونه وتعزيزه، ودعم بيئة إبداعية مستدامة تحتفي بالذاكرة الجماعية وتواكب تطلعات المستقبل.