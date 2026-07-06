ارتفاع طفيف في أسعار المنتجين الصناعيين بمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي

بروكسل في 6 يوليو/ وام/ سجلت أسعار المنتجين الصناعيين ارتفاعاً بنسبة 0.2% في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال مايو 2026 مقارنة بشهر أبريل، وفقاً لتقديرات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، وذلك بعد زيادات أقوى في الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.9% في منطقة اليورو و5.7% في الاتحاد الأوروبي مقارنة بمايو 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة.

قطاعياً، ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 1.4%، فيما تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 1% على أساس شهري، مقابل زيادات محدودة في السلع الرأسمالية "0.2%" والسلع الاستهلاكية المعمرة "0.3%". وباستثناء الطاقة، ارتفعت أسعار الصناعة الإجمالية بنسبة "0.7%".

على مستوى الدول الأعضاء، سجلت قبرص "+3.6%" وإيرلندا "+2.8%" وهولندا "+1.9%" أكبر الزيادات الشهرية، بينما جاءت أبرز التراجعات في كرواتيا والمجر وإيطاليا.

سنوياً، قفزت أسعار الطاقة بنسبة "14%" في منطقة اليورو و"14.3%" في الاتحاد الأوروبي، فيما سجلت بلغاريا "+19.3%" ورومانيا "+13.5%" وليتوانيا "+12.3%" أعلى معدلات الارتفاع، في حين كانت لوكسمبورغ الدولة الوحيدة التي شهدت تراجعاً سنوياً "-3.2%".

تعكس هذه البيانات استمرار الضغوط التضخمية في القطاع الصناعي الأوروبي، رغم التباطؤ النسبي في وتيرة الارتفاع الشهري.