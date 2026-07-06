مقر المؤثرين ينظم ورشة عمل أساسيات البث المباشر على TikTok لتمكين 50 صانع محتوى من الأساليب الاحترافية

دبي في 6 يوليو/ وام/ استضاف "مقر المؤثرين"، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز"، ورشة عمل تعريفية حول TikTok LIVE لتعريف صناع المحتوى المبدعين على أساسيات البث المباشر، وذلك بالتعاون مع "TikTokK"، وذلك بمشاركة 50 صانع محتوى قدّمت لهم الورشة مهارات ركزت على بناء قاعدة معرفية قوية للانطلاق بثقة في عالم البث المباشر، وفنون التواصل مع الجمهور، إضافة إلى استعراض أفضل الأساليب لجذب انتباه المشاهدين.

تأتي هذه الورشة كجزء من سلسلة مبادرات إستراتيجية ينفذها مقر المؤثرين ترجمة لدوره الرائد والمتكامل في دعم وتمكين المواهب الرقمية في المنطقة. حيث يواصل المقر رعاية الإبداع وتوفير بيئة حاضنة لتطوير قدرات صناع المحتوى من خلال الشراكات الإستراتيجية مع كبرى منصات الإعلام الرقمي.

وأكدت سعادة عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً حاضناً لاقتصاد صناعة المحتوى بجميع مجالاته، ومحركاً مهماً في تشكيل مستقبله من خلال توفير بيئة متكاملة تدعم المبدعين وصنّاع المحتوى، وتأتي هذه الورشة كخطوة نوعية تعكس التزام مقر المؤثرين بترسيخ الشراكات الإستراتيجية مع كبرى المنصات العالمية، بهدف تزويد المواهب الشابة بالمهارات المتقدمة والأدوات الاحترافية التي تمكنهم من التميز والريادة في المشهد الإعلامي المتطور.

وأضافت أن تمكين صناع المحتوى من إتقان فنون البث المباشر وأدوات التواصل اللحظي يسهم في تطوير قدراتهم الفردية، كما يرفع من جودة وتنافسية المحتوى العربي على الساحة الدولية، ونحن نؤمن بأن المحتوى الهادف والمسؤول هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات رقمية تفاعلية وإيجابية، ونحرص على مواصلة إطلاق المبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة للإبداع والابتكار، وتتيح للمؤثرين فرصاً حقيقية لتحقيق نمو مستدام.

من جهته، قال بوسيا ليو، رئيس TikTok LIVE لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يسعدنا التعاون مع مقر المؤثرين في هذه الورشة التعريفية التي تعكس التزام TikTok بتمكين صناع المحتوى في المنطقة، وتزويدهم بأدوات المعرفة والمهارات التي تساعدهم على الاستفادة من إمكانات البث المباشر على TikTok بطريقة احترافية ومسؤولة، تمكنهم من بناء مجتمعات تفاعلية حقيقية، وتعزز التواصل المباشر بين المبدعين وجمهورهم.

وأكد الحرص من خلال هذه الورشة، على تعريف المشاركين بأفضل الممارسات والإرشادات التقنية التي تمكّنهم من تقديم تجارب بث عالية الجودة، إلى جانب استعراض الفرص التي يتيحها TikTok LIVE لصناع المحتوى والتي تمكنهم من تنمية جمهورهم وتحقيق دخل مستدام.

كما أكد على مواصلة التعاون مع مقر المؤثرين في مبادرات تسهم في دعم الجيل الجديد من صناع المحتوى المبدعين وتمكينهم من تطوير محتوى هادف يخلق أثراً إيجابياً في المجتمعات ويواكب تطورات الإعلام الرقمي الجديد.

وشهدت ورشة العمل التعريفية حول TikTok LIVE حضورًا مباشرًا لـ 50 مشاركاً من صنّاع المحتوى، حيث قدّمت جلسة LIVE 101 التي ركزت على بناء قاعدة معرفية قوية للانطلاق بثقة في عالم البث المباشر.

وتعرّف المشاركون على أساسيات البث المباشر، وأبرز الإرشادات التقنية، وأفضل الممارسات التي تساعدهم على تقديم محتوى احترافي عبر المنصة.

كما تناولت الورشة فن التواصل مع الجمهور، من خلال استعراض أفضل الأساليب لجذب انتباه المشاهدين خلال الدقائق الخمس الأولى من البث، وتعزيز التفاعل اللحظي، إلى جانب استعراض آليات بناء مجتمعات نشطة ومتفاعلة عبر الاستفادة من أدوات وحملات TikTok LIVE التي تسهم في تنمية الجمهور وخلق علاقات أكثر أصالة واستدامة مع المتابعين.

وأكدت الورشة أن كل بث مباشر على TikTok LIVE يمثل فرصة حقيقية لصنّاع المحتوى للتواصل مع مجتمعاتهم، واستكشاف أفكار جديدة، وإطلاق إمكانات لا حدود لها من الإبداع والابتكار، إلى جانب فتح فرص جديدة لتحقيق الدخل.

وشهدت الجلسة أيضًا تدريباً عملياً على إعداد وتصوير البث المباشر، حيث اطّلع المشاركون على أحدث معدات وتقنيات البث الاحترافية، وتعرّفوا على أفضل الممارسات الخاصة بالإضاءة، والصوت، وزوايا التصوير، والإعدادات الفنية التي تسهم في تقديم تجربة بث عالية الجودة.

كما حققت الورشة انتشاراً واسعاً عبر البث المباشر على حساب Creators HQ في TikTok، مسجلةً أكثر من 24.6 ألف مشاهدة خلال البث.