10 منظمات بيئية تنتقد تراجع الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ "الصفقة الخضراء"

بروكسل في 6 يوليو/ وام / قالت 10 منظمات بيئية، بينها غرينبيس والصندوق العالمي للطبيعة "WWF"، إن الاتحاد الأوروبي سجل موجة من التراجعات البيئية" خلال العامين الماضيين، معتبرة أن سياسات المفوضية الأوروبية والأغلبية اليمينية في البرلمان الأوروبي أضعفت العديد من التشريعات المنبثقة عن "الصفقة الخضراء الأوروبية".

وأشار تقرير المنظمات إلى إقرار 20 إجراءً اعتبرته تراجعًا بيئيًا منذ بدء الولاية الثانية لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، مع وجود نحو 30 مشروعًا إضافيًا قيد الإعداد، تشمل تخفيف قواعد العناية الواجبة البيئية للشركات، وتأجيل تطبيق قانون مكافحة إزالة الغابات، وتخفيف حماية الذئاب، وإدخال مرونة على هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040.

وحذرت المنظمات من محاولات مراجعة حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات الاحتراق اعتبارًا من عام 2035، وتخفيف قواعد انبعاثات غاز الميثان، والسماح باستخدام بعض المبيدات لفترات غير محددة.

من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها لا تزال متمسكة بأهدافها المناخية، معتبرة أن إجراءات التبسيط التنظيمي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الأوروبي دون التخلي عن الالتزامات البيئية.

-سر-.