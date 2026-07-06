برعاية نهيان بن مبارك.. انطلاق البرامج الصيفية لصندوق الوطن

أبوظبي في 6 يوليو/ وام / انطلقت أمس تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن 2026 تحت شعار "فخورين بالإمارات" ، وذلك في أكثر من 50 مقراً موزعة على المدارس الخاصة ومدارس الشراكات والمراكز الثقافية والشبابية في مختلف إمارات الدولة.

وتمتد البرامج على مدى ثلاثة أسابيع، ويركز هذا العام على تعزيز الهوية الوطنية والفخر بالوطن وقيادته الرشيدة، وتعلم أساسيات تقنية الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها، ويجمع بين التعليم والترفيه والثقافة والرياضة والابتكار والرحلات الترفيهية والثقافية لمنتسبيه.

ويركز الأسبوع الأول الذي انطلق أمس تحت عنوان "أنا إماراتي" على تعزيز الهوية والقيم الإماراتية، حيث شهد اليوم الأول في مختلف مقرات البرامج الصيفية وعلى تاريخ الإمارات، ومفهوم الوطن وأهميته في حياة الفرد، إضافة إلى تقديم أنشطة متنوعة تقدم معرفة مركزة عن القيادة وإنجازاتهم ودورهم في بناء وتطوير الإمارات محلياً ودولياً.

وقام الطلبة بتصميم لوحات إبداعية تعبيرية عن تاريخ الإمارات والمعالم المشهورة في الدولة، وكتابة رسائل شكر أو قصائد وطنية، وتصميم طابع بريدي يعبر عن هوية الوطن.

وأكد سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن انطلاق البرامج الصيفية يمثل ترجمة عملية لتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في جعل الإجازة الصيفية محطة وطنية لبناء الشخصية الإماراتية لدى الأجيال الجديدة، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الانتماء، واكتشاف الطاقات والمواهب، بما يسهم في إعداد أجيال تمتلك الثقة بالنفس، وتعتز بقيمها الوطنية، وتؤمن بأن مستقبل الإمارات يصنعه أبناؤها.

وقال إن شعار "فخورين بالإمارات" ليس مجرد عنوان للبرنامج، وإنما رسالة وطنية متكاملة، تهدف إلى غرس مشاعر الاعتزاز بالوطن وقيادته ومنجزاته، وتعريف الطلبة بقصة النجاح الإماراتية، وما حققته الدولة من إنجازات استثنائية في مختلف المجالات، بما يعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه مواصلة هذه المسيرة والمحافظة على مكتسباتها.

وأضاف أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن هذا العام تشهد توسعاً نوعياً في محتواها وأنشطتها، حيث تقدم مئات الفعاليات التي تجمع بين الثقافة والتراث والفنون والرياضة والعلوم والابتكار والذكاء الاصطناعي واللغة العربية، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والمسابقات، والعروض المسرحية، والرحلات والأنشطة الإبداعية التي يشرف عليها نخبة من الأكاديميين والمبدعين والكتاب والفنانين والخبراء الإماراتيين، الذين يصل عددهم إلى اكثر من 135 مبدعا في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الفعاليات تركز بصورة خاصة على تنمية مهارات التفكير الإبداعي، والإبداع الفني والأدبي لدى الطلبة، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتعريفهم بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، بالتوازي مع ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات، بما يحقق التوازن بين الاعتزاز بالهوية والانفتاح على معطيات المستقبل.

وأوضح القرقاوي أن صندوق الوطن حرص هذا العام على توزيع مواقع البرامج في مختلف إمارات الدولة، من خلال المدارس الخاصة ومدارس الشراكات، إضافة إلى عدد من المراكز الثقافية والشبابية، مثمناً التعاون الكامل مع وزارتي الثقافة والشباب ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بما يتيح لأكبر شريحة من الطلبة المشاركة والاستفادة من الأنشطة، ويجسد مفهوم الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التعليمية والثقافية والوطنية،

وأشار إلى أن البرنامج يولي اهتماماً كبيراً للغة العربية، بوصفها لغة الهوية والثقافة والحضارة، إلى جانب التعريف بالموروث الإماراتي وقيم المجتمع الأصيلة، من خلال أنشطة تفاعلية ومسابقات وورش متخصصة، بما يعزز ارتباط الطلبة بتاريخ وطنهم وثقافته، ويرسخ لديهم قيم التسامح والتعايش والعمل والعطاء.

ولفت إلى أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن تمثل استثماراً وطنياً في الإنسان، ورسالة متجددة لبناء أجيال واعية بهويتها، معتزة بلغتها، متمسكة بقيمها، وقادرة على الإبداع والمنافسة وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للإمارات، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع المعرفة وصناعة الإنسان الإماراتي القادر على قيادة المستقبل.